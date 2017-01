Notizen auf mobilen Endgeräten

26.01.2017 Berlin. Das Tagebuch hat mittlerweile Tradition. Allerdings kommt es im Zeitalter der Digitalisierung als App daher. Das erspart den Nutzern viel Arbeit, wie die Anwendung von Daylio beweist.

Was war vergangenen Montag bei der Arbeit los? Was habe ich eigentlich am Sonntag vor drei Wochen unternommen? Die App Daylio hilft beim Erinnern. Sie ist eine Art digitales Tagebuch, in dem Nutzer aber nicht viel schreiben müssen.

Stattdessen wählen sie beim Erstellen eines neuen Eintrags zunächst ein Emoji aus, das ihre momentane Gemütslage beschreibt - die Auswahl reicht hier von super bis lausig. Mit der Wahl eines weiteren Symbols halten Nutzer dann fest, was sie gerade so machen. Arbeiten zum Beispiel. Oder Kochen. Dazu können sie natürlich auch etwas aufschreiben, falls gewünscht.

Ein Vorteil der App im Vergleich zu einem analogen Tagebuch: Die Einträge lassen sich statistisch auswerten. So sollen Nutzer Gewohnheiten und Muster in ihrem Leben besser erkennen und letztlich auch beeinflussen können. Das klappt natürlich nur dann richtig gut, wenn das digitale Tagebuch gewissenhaft mit Einträgen gefüttert wird. Wer nur manchmal etwas notiert, dem bietet die werbefinanzierte App kaum Nutzwert. Die Anwendung ist in ihrer Basisversion kostenlos und momentan nur für Android verfügbar. Eine iOS-Version soll bald folgen. (dpa)