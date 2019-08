Bonn. Für alles gibt es inzwischen ein Emoji - gefühlt zumindest. Doch nicht selten stößt man an die Grenzen der Piktogramme. Endlich wissen wir dank eines Bots, welche Emojis wir bislang vermissen mussten.

Von Jonathan Kemper, 07.08.2019

Seit einigen Jahren schon haben Emojis sich einen festen Platz in die Herzen unserer Chatnachrichten getextet. Sie sollen visuell und prägnant Emotionen unterstützen, die man ohne sie nur wortreich ausdrücken könnte. Mehrere Tausend Grafiken stehen dem geneigten Chatter inzwischen zur Auswahl - und trotzdem ist manchmal nicht die richtige für genau diesen einen Moment oder jenes eine Gefühl dabei.

Der französische Entwickler Louan soll 18 Jahre alt sein und hat in seiner Freizeit den "Emoji Mashup Bot" programmiert, dessen ältester Tweet auf Mitte Juli zu datieren ist. Seitdem konnte er mit seinem simplen Konzept beinahe 200.000 Follower sammeln: Jede Stunde werden automatisch zwei oder drei Emojis miteinander kombiniert und daraus entsteht ein neues. Zu oft passiert es, dass dabei ein Bildchen herauskommt, das wir eigentlich schon längst in der offiziellen Emoji-Sammlung sehen wollten. Eine Auswahl:

Eine sechsstellige Followerzahl in nicht einmal einem Monat aufzubringen - da kann man schon ruhig von viral sprechen. Das ist dem Entwickler natürlich als erstes aufgefallen und im Zuge des Erfolgs erreichen ihn wohl auch einige Anfragen von Fans, eigenes Merchandise mit den Neo-Emojis herauszubringen. Damit will Louan aber keineswegs das große Geld machen, im Gegenteil: Der 18-Jährige will alle Gewinne einem guten Zweck spenden.

Alright, a lot of people want to buy products with the Emoji Mashups. I don't want to make profit out of this project, but how about I make a shop, with great quality products, and I donate the money I get from this to a charity or an association for the environment ? pic.twitter.com/64VIkbunue