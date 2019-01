Parfüm, Sex und Comedy

Bonn/Region. Ob lustig, aufklärend, unausgereift oder unterhaltsam – Youtuber bedienen mit ihren Videos die Geschmäcker Tausender. Wir stellen die erfolgreichsten Youtuber aus Bonn und der Region vor.

Von Sebastian Meltz, 21.01.2019

Auf Youtube viele Menschen zu erreichen ist nicht einfach. Die erfolgreichsten Youtube-Kanäle der Welt generieren inzwischen Milliardenaufrufe – und entsprechende Umsätze. Wir haben einige populäre Youtube-Kanäle aus Bonn und der Region aufgelistet. Der Spitzenreiter, Jeremy Fragrance, kommt auf knapp 600.000 Abonnenten.

Zum Vergleich: Die abonnentstärksten Youtuber Deutschlands sind – Stand 8. Januar 2019 – mit 7,7 Millionen Abonnenten „Kurzgesagt – In a Nutshell“, „freekickerz“ (7,4 Mio.), „BibisBeautyPalace“ (5,6 Mio.), „Julien Bam“ (5,1 Mio.) und „Crazy Frog“ (5 Mio.). Ein Überblick:

1 Jeremy Fragrance

Jeremy Fragrance lebt in Bonn-Holzlar. Der 29-Jährige bezeichnet sich selbst als den bekanntesten Parfüm-Blogger der Welt und hat es mit seinen Youtube-Videos als Parfümkritiker schon zu einem Ferrari gebracht. Sein großes Ziel: Miami oder New York.

Es gibt auch eine deutschsprachige Ausgabe mit 119.302 Abonnenten.

Abonnenten: 601.951 (Stand: 10. Januar 2019)

Thema: Parfum

2 61 Minuten Sex

61 Minuten Sex ist ein deutscher Youtube-Kanal mit Aufklärungsvideos, der von dem Kölner Sexualpädagogen Jan Winter betrieben wird und sich vor allem an Männer richtet. „Frauen perfekt befriedigen“, lautet das Motto des Kanals.

Abonnenten: 407.849 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Lust und Liebe

3 SceneTakeTV

SceneTakeTV zeigt Formate wie die Web-Sitcom „Die Lars & Dan Show“, die Mockumentary „Voll im Leben“ oder das Comedy-Magazin „Lars & Dan testen“. Betrieben wird der Kanal von dem gebürtigen Bonner Daniel Gatzke und Lars Fricke aus Köln.

Aktuellstes Format ist die Web-Serie „Oberucken“: Oberucken ist eine fiktive Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis – eine Mischung aus Oberkassel und Uckendorf, wie die Betreiber selbst sagen.

Abonnenten: 129.385 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Oberucken (Serie)

4 Arafat Alves

Arafat Alves nimmt auf seinem Kanal Deutsche, Araber, Afghanen, Marokkaner, Iraner, Kurden, Albaner und Türken aufs Korn. Kurzum: Es geht um Stereotypen und Vorurteile. Der 24-Jährige aus Bonn Auerberg heißt mit echtem Namen Arafat Al Hossain und studiert aktuell in Remagen Logistik und E Business. Als er vor drei Jahren anfing YouTube-Videos zu drehen, hat er nicht damit gerechnet, damit Erfolg zu haben. Gemeinsam mit Freunden möchte der 24-Jährige auf humoristischer Art und Weise den Jugendlichen verschiedene Stereotype der heutigen Gesellschaft aufzeigen.

Im aktuellen Video versucht Arafat mit Leila Kontakt aufzunehmen. Dazu muss er aber erstmal an ihren afghanischen Brüdern und Cousins vorbei kommen.

Abonnenten: 24.768 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Pranks, Idiotentests, Comedy

5 Magic Block

Bei Magic Block aus Swisttal dreht sich alles um Videospiele wie Minecraft und Fortnite. Der 13-Jährige versucht nach eigenen Angaben, eine Mischung aus Gaming und Comedy zu machen. Den Schritt auf die Videoplattform habe er gemacht, weil ihn das Drehen von Videos und Videoschnitt interessierte. Der Zuschauer sieht zu, wie er mit seinen Freunden spielt und kann sich den einen oder anderen Tipp abholen, wie man Probleme in den Spielen lösen kann und was Spieler dort erwartet. Sein Kanal richtet sich eher an jüngere Zocker.

Abonnenten: 4528 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Games

6 Johanna Liana

Die 22-jährige Kölnerin zeigt auf ihrem Youtube-Kanal Videos zum Thema Workout, Ernährung, Outfits und Reisen. Sie richtet sich vor allem an ihre Generation, aber auch an Teenager, denen sie einen gesunden Lebensstil, fernab von Crashdiäten oder Essstörungen, vermitteln will. Persönliche Geschichten und Erfahrungen setzt sie bewusst ein, um ihre Message authentisch an ihre Follower zu bringen. Mittlerweile hat sie auch einen eigene Ernährungs-Website, auf der sie Programme zum Abnehmen, gesunder Ernährung, Muskelaufbau und Body-Shaping vorstellt.

Abonnenten: 1685 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Fitness, Ernährung, Lifestyle, Reisen

7 Julian Steven

Julian Steven ist 21 und lebt in Bonn. Auf seinem Kanal zeigt er „unterhaltende Videos aller Art“. In Umfragen auf der Straße spricht er junge Leute mit den unterschiedlichsten Themen direkt an oder macht sich über Stars und ihre aktuellen Musikclips lustig.

Abonnenten: 1571 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Comedy

8 Marc Bergen

Marc Bergen aus Bonn lädt regelmäßig Musikvideos auf seinem Youtube-Kanal hoch. Der 32-jährige spielt selbst, wohlgemerkt – auf dem Klavier. Seine große Leidenschaft hat er nach eigener Aussage im Alter von sechs Jahren entdeckt. Abonnenten können sich Lieder wünschen. Zudem lässt sich der Musiker auch für professionelle Auftritte buchen.

Abonnenten: 1111 (Stand: 10. Januar 2019)

Themen: Musik (Klavier)

Die Kanäle wurden absteigend nach der Anzahl ihrer Abonnenten gelistet. Fehlt ein Youtuber aus Bonn oder der Region in der Auflistung? Dann schicken Sie uns doch eine Email an online@ga-bonn.de.