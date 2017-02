Neues Feature für Messenger

CHATS PER MAIL VERSCHICKEN: Sie wollen einen ganzen Chat-Verlauf gerne archivieren und dazu per Mail verschicken? Das geht ganz einfach, indem Sie unter Android den Finger etwas länger auf den Eintrag des Chats in der Liste der Unterhaltungen halten. Anschließend im folgenden Menü "Chat per E-Mail senden" wählen. Auf dem iPhone berühren Sie in der Unterhaltung den Namen des Chat-Partners und wählen dann "Chat per E-Mail" aus.