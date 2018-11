Messenger-Nutzung

In den Einstellungen von WhatsApp lässt sich die eigene Telefonnumer ändern.

15.11.2018 München. Eine neue Handynummer ist mit etwas Arbeit verbunden, denn verschiedene Stellen und Kontakte müssen darüber in informiert werden. Auch in WhatsApp lässt sich die eigene Nummer umstellen. So geht's:

Ändert sich die Mobilfunknummer, lässt sie sich auch in der Messenger-Anwendung Whatsapp umstellen. Dazu legt man die neue SIM-Karte ins Smartphone ein und startet Whatsapp.

Per Fingertipp auf das Dreipunkte-Menü gelangt man in die Einstellungen und dort zum Account. Im Unterpunkt "Nummer ändern" wird zunächst die alte und dann die neue Nummer eingegeben. Anschließend verschickt der Dienst eine Bestätigungs-SMS an die neue Nummer, und der Vorgang ist abgeschlossen.

Nun lässt sich der Messenger wie vorher verwenden, nur mit neuer Nummer. In Gruppen zusammengefasste Kontakte werden über den Nummernwechsel informiert. Einzelkontakten sollte man den Wechsel allerdings mitteilen, damit sie einen weiter kontaktieren können. (dpa)