Geburtstag im Dezember

Am dritten Dezember wird die SMS - Short Message Service - 25 Jahre alt. Die erste SMS soll 1992 in Großbritannien von einem Computer an ein Handy verschickt worden sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2017

Einsam muss sie sich fühlen. Bedrängt von WhatsApp, Facebook und Instagram. Die Rede ist von der SMS. 1992 soll die Erste in Großbritannien von einem Computer an ein Handy verschickt worden sein. Am dritten Dezember wird der "Short Message Service" 25 Jahre alt. Obwohl Forscher die SMS noch nicht gänzlich abschreiben, in die Jahre gekommen ist der Dienst allemal. Wen wundert es: Smartphones und die sich darauf befindenden Messengerdienste wie WhatsApp sind für den Rückgang der SMS verantwortlich, berichtet der Digitalverband Bitkom.

2012 war laut des Digitalverbandes Bitkom ein Rekordjahr für die SMS. Während damals noch 59,8 Milliarden Kurzmitteilungen versendet wurden, sank die Zahl im letzten Jahr auf 12,7 Milliarden. „Die SMS hat ihre Hochzeiten hinter sich, völlig verschwinden wird sie aber in absehbarer Zukunft nicht“, sagt Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder.

Eine Umfrage von Bitkom ergab, dass trotzdem sechs von zehn Nutzern auf die SMS zurückgreifen. Insbesondere bei Älteren sei die etwas in die Jahre gekommene Kommunikationsmöglichkeit noch populär.

Außerdem nutzen einige Menschen SMS immer noch bei Überweisungen im Online-Banking.