Telefonnummern und Geburtstage

Informationen darüber, ob persönliche Zugangsdaten eventuell gestohlen und im Netz angeboten wurden, geben drei kostenlose Onlinedienste: Der Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts an der Universität Potsdam, der BSI-Sicherheitstest und die Webseite "Have I Been Pwned?" des IT-Sicherheitsexperten Troy Hunt. Sie verraten nach Eingabe einer E-Mail-Adresse, ob eigene Daten in bekannten Datenlecks enthalten sind.