Technik-Support

09.03.2017 Berlin. Von einer Datei eine Kopie zu machen, kann für den Windows Explorer zum Problem werden, wenn sie eine bestimmte Größe überschreitet. Dann helfen spezielle Programme weiter.

Sicherheitskopien anlegen oder Duplikate für die weitere Bearbeitung erstellen: Ständig müssen Nutzer in Windows irgendwelche Dateien kopieren.

Das geht mit der Tastenkombination Strg + C zum Kopieren und Strg + V zum Einfügen der Datei. Auch via Drag & Drop kann man eine Datei kopieren, indem man während des Verschiebens der Datei die Strg-Taste gedrückt hält.

In der Regel übernimmt das Kopieren der Dateien der Windows Explorer. Er lässt sich an beliebiger Stelle in Windows mit der Tastenkombination Windowstaste + E aufrufen. Gerade bei größeren Datenmengen bieten sich jedoch Tools an, die den Prozess übernehmen. Mit Programmen wie "TeraCopy" oder "Copy Handler" können Nutzer den Kopiervorgang beispielsweise unterbrechen sowie weitere Aufträge einreihen. Nach der Installation startet das entsprechende Programm automatisch bei jedem Kopiervorgang. (dpa)