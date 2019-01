Zuschauer steuert selbst die Handlung

Bonn. Mit "Bandersnatch" hat Netflix seinen ersten interaktiven Film für Erwachsene veröffentlicht. Wie "Bandersnatch" funktioniert und wie man zu dem geheimen Ende gelangt, verraten wir hier. Achtung, Spoiler Alert!

Von Sebastian Meltz, 08.01.2019

Was wäre, wenn...? Den Zuschauern des am 28. Dezember 2018 veröffentlichten, interaktiven Netflix-Films „Bandersnatch“ werden unter Zeitdruck mal triviale, mal radikale Entweder-Oder-Entscheidungen abverlangt. Der interaktive Film spielt im Jahr 1984 und erzählt die Geschichte des jungen Programmierers Stefan Butler, der einen Science-Fiction-Roman des fiktiven Autors Jerome F. Davis in ein Videospiel adaptiert.

Per Fernbedienung oder Controller wählt der Zuschauer stets eine von zwei möglichen Handlungen aus und beeinflusst so den Fortgang der Geschichte – und das Ende. In einer Szene in einem Plattenladen kann der Zuschauer beispielsweise zwischen Tangerine Dreams „Phaedra“ und Isao Tomitas „Bermuda Triangle“ wählen. Die Musik, für die sich der Zuschauer entscheidet, ist im weiteren Verlauf des Films dann immer wieder zu hören.

So kann die Geschichte 90 Minuten dauern, oder bis zu zweieinhalb Stunden. Laut Hollywood Reporter existiert bei fünf offiziell durch Netflix bestätigten "Hauptenden" eine Unzahl von Permutationsmöglichkeiten. Manche Handlungsstränge werden aufgrund zuvor getroffener Entscheidungen mitunter gar nicht erst erreicht.

„Bandersnatch“ ist außerdem mit popkulturellen Referenzen und versteckten Hinweisen gespickt – für Fans eine wahre Trivia-Fundgrube. So verweist die Geschichte etwa auf den gescheiterten Versuch des britischen Videospieleherstellers „Imagine Software“, Anfang der Achtzigerjahre ein Spiel namens „Bandersnatch“ zu entwickeln. Es geht sogar noch weiter.

Das „geheime“ Ende – Spoiler Alert!

Folgt man einem spezifischen Pfad aus 44 Entscheidungen, lässt sich eine Variante des Films freischalten, die die Handlung wieder auf Anfang setzt. Dabei gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied: Anstelle von Musik hört man plötzlich Störgeräusche, die aufmerksame Zuschauer kürzlich als Datengeräusche identifizieren konnten, die wiederum – richtig decodiert – einen Quellcode preisgeben.

Dieser Code führt dann auf die Homepage von „Tuckersoft“, der fiktiven Software-Firma aus dem Film. Dort lässt sich dann ein Spiel herunterladen, das in der Handlung auftaucht: „Nohzdyve“. Das 8-Bit-Spiel, entwickelt für den 1982 erschienen Heimcomputer „ZX Spectrum“, lässt sich sowohl auf jenem Gerät als auch mithilfe eines entsprechenden Emulators auf einem modernen Computer spielen.

Netflix-Film "Bandersnatch" funktioniert nicht auf allen Geräten

Der Film „Bandersnatch“ kann – wie andere interaktive Netflix-Titel auch (siehe Infokasten) – über die meisten Geräte problemlos abgespielt werden. Folgende Dienste sind hingegen nicht kompatibel: Google Chromecast, Apple TV, Windows-App, ältere Geräte mit überholter Hardware oder fehlender Software und Browser, die die Erweiterung Microsoft Silverlight verwenden.

Produziert wurde „Bandersnatch“ von den britischen Machern der vielfach prämierten und bei Fans äußerst beliebten Science-Fiction-Anthologie „Black Mirror“.