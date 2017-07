Bonn. Der weltweit am meisten genutzte Messenger-Dienst WhatsApp bringt wieder neue Funktionen heraus: Jetzt ist es unter anderem möglich einen Bild-in-Bild-Videoanruf zu tätigen.

Die neue Funktion von WhatsApp soll eine praktische Neuerung für Videoanrufe bringen: Eine Bild-in-Bild-Funktion. Im Gegensatz zu der bisherigen Funktion soll es bald möglich sein, das Videobild bei einem Videoanruf so zu verkleinern, dass im Hintergrund weitere Anwendungen genutzt werden können. So kann man laut computerbild.de zum Beispiel in Zukunft per Videoanruf kommunizieren und gleichzeitig seinen Terminkalender kontrollieren/updaten.

Die meisten Smartphone-Nutzer müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie die Vorteile dieser Funktion genießen können. Bisher kann diese Funktion leidiglich in einem Beta-Programm von einem kleinen Nutzerkreis getestet werden. Wann diese neue Funktion für alle Nutzer zugänglich sein wird, ist noch nicht klar. Offenbar ist eine neue Android-Version für den Herbst 2017 angekündigt. Bis die Handy-Hersteller die Version auf ihre Geräte bringen, kann es aber weitere Monate dauern.

Vermeiden von Unterbrechungen: Chats werden flüssiger

Abgesehen von dieser neuen Funktion sollen in Zukunft die Integration von Bildern und Videos in die Chats einfacher möglich sein. So lassen sich Fotos in Zukunft als "Ordner" weiterleiten, indem die Funktion "alle weiterleiten" gedrückt wird. Youtube-Videos können mit der neueren WhatsApp-Version auch innerhalb eines Chats geöffnet werden, nicht wie bisher durch das Öffnen auf Youtube oder anderen Video-Playern. Damit soll der Verlauf der Chats flüssiger werden.

Außerdem können Dokumente jeglichen Typs per WhatsApp verschickt werden. Dadurch können Fotos beispielsweise in Originalauflösung verschickt werden. Bei Android-Geräten funktioniert das Versenden beliebiger Anhänge ab Version 2.17.254, bei iPhones muss mindestens die Version 2.17.40 installiert sein.

Hinzu komme laut Computerbild auch, dass man in Zukunft einzelne Chats mit einem kleinen Reizzwecksymbol "anpinnen" könne. Damit kann man verhindern, dass Chats durch aktuellerer Chats verdrängt werden und eventuell wichtige Nachrichten von Freunden nicht gelesen werden. Durch den Reizzweck bleibt der "gepinnte" Chat an Ort und Stelle und die Gefahr eine wichtige Nachricht zu vergessen wird geringer.

