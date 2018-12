Spotify, Apple Music, YouTube & Co

Bonn. Was haben Drake, Ariana Grande, Olli Schulz und Jan Böhmermann gemeinsam? Richtig: Sie alle gehören auf Spotify zu den weltweit meistgestreamten Künstlern des Jahres 2019.

Von Sebastian Meltz, 11.12.2018

„Fest & Flauschig“ ist beim Streamingdienst Spotify die am häufigsten gestreamte Podcast-Eigenproduktion weltweit. Als einzige deutsche Vertreter tauchen Jan Böhmermann und Olli Schulz damit im globalen Ranking der Top-Künstler des Jahres 2018 auf.

Populärster Künstler des Jahres ist der kanadische Rapper Drake. Der am häufigsten gestreamte Song ist „God's Plan“ – ebenfalls von Drake. Alleine bei Spotify kam der Titel bislang auf 1,1 Milliarden Aufrufe, bei YouTube auf knapp 900 Millionen. Als erfolgreichste weibliche Künstlerin listet Spotify die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande auf Platz eins.

Auf dem deutschen Spotify-Markt konnte sich der Österreicher RAF Camora als erfolgreichster Künstler durchsetzen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die deutschen Rapper Capital Bra und Bonez MC. Das meistgestreamte Lied bei Spotify in Deutschland ist in diesem Jahr „In my Mind“ von Dynoro & Gigi D'Agostino. Bei Apple Music steht hierzulande „Was Du Liebe nennst“ von Bausa an der Spitze.

So erstellt man den persönlichen Jahresrückblick

Spotify's Wrapped verrät jedem Nutzer außerdem, wie viele Minuten Musik man bei dem Musikstreaming-Dienst im Jahr 2018 insgesamt gehört hat. Gelistet werden außerdem die fünf meistgehörten „Lieblingskünstler, -songs und -genres“, sowie die Top 100 „Lieblingslieder“.