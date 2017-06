Champions League ab 2018

Streaming-Anbieter für Musik, Filme und Serien gibt es schon länger. Was noch fehlte: Ein solcher Dienst für Sportevents. Das hat DAZN für sich genutzt und überzeugt nun mit breitem Angebot.

Von Linus Glaser, 14.06.2017

Die Digitalisierung prägt unseren Alltag immer mehr – so ist das Streamen von Musik, Serien und Filmen mittlerweile weit verbreitet. Und auch das Fernsehen wird häufig über das Internet ausgestrahlt. Das hat auch Auswirkungen auf den Livesport. Sky sicherte sich die exklusiven Medienrechte der Champions League bis 2021 und arbeitet mit DAZN (Sprich: Da Zone oder The Zone) zusammen, die Sublizenzen erhalten. Nun sollen auch alle Sportbegeisterten mithilfe eines neuen Streaming-Dienstes zufriedengestellt werden. Aber wer oder was ist DAZN eigentlich? Und was müssen die Zuschauer jetzt beachten? Einige Fakten:

DAZN – Was ist das?

Der Streaming-Anbieter DAZN ist im August 2016 von der britischen Perform Group gestartet worden und bietet Live-Übertragungen von Events der verschiedensten Sportarten. DAZN ist, wie man es von solchen Diensten kennt, auf sämtlichen Geräten - also Smartphone, Tablet, Smart TV, PC und auch Spielkonsolen - in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan zu nutzen. Dabei hat man Zugriff auf mehr als 8000 Live-Events pro Jahr, die in FullHD-Qualität zur Verfügung gestellt werden. Die Aufnahmen lassen sich außerdem pausieren, vor- und zurückspulen oder auch im Nachhinein anschauen, wenn man einmal ein Spiel verpasst hat.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN hat sich viele Rechte auf Sportübertragungen gesichert und weist daher ein breites Angebot an Sportarten und deren Events auf. Darunter befinden sich zunächst die wichtigen Wettbewerbe aus den USA, nämlich die NFL (Football), NBA (Baskteball), NHL(Hockey) und MLB (Baseball).

Fußballfans können sich hier die Spiele der Premier League, der La Liga in Spanien, der italienischen Seria A und Frankreichs Ligue 1 anschauen. Auch die Begegnungen der chinesischen CSL gibt es hier zu sehen. Rechte an den Übertragungen der Bundesliga besitzt DAZN bisher nicht, stattdessen müssen sich die Abonnenten mit den Bundesliga-Highlights zufrieden geben. Die Champions League wird hier ab 2018 ausgestrahlt und komplett aus dem Free-TV verschwinden. Die Rechte wird sich das Streaming-Portal jedoch mit dem Sender Sky teilen müssen.

Auch Interessierte an den Sportarten Handball, Tennis, Darts und Rugby kommen auf ihre Kosten. Darüber hinaus wird das Angebot durch Motorsport, Boxen, Golfen und weitere Sportarten ergänzt.

Wieviel kostet DAZN und wie werde ich Mitglied?

Um den Dienst nutzen zu können, muss man sich auf der Website von DAZN ein Konto erstellen. Die Kosten für die Mitgliedschaft belaufen sich auf 9,99 Euro im Monat. Vorher kann das Abonnement einen Monat kostenlos ausprobiert und danach auch wieder gekündigt werden. Generell heißt es: Das Abo ist stets monatlich kündbar, man legt sich also nicht längerfristig fest.