Neuauflage des Handy-Klassikers

27.02.2017 Barcelona. Gewölbe Tasten und das beliebte Spiel Snake. Nokia hat eine Neuauflage des Klassikers Nokia 3310 vorgestellt. Ein Überblick über die Funktionen.

Die Gerüchte haben gestimmt, jedenfalls teilweise. Als Schlusspunkt der Pressekonferenz zum Mobile World Congress hat Nokia-Markeninhaber HMD eine Neuauflage des Klassikers Nokia 3310 vorgestellt. In der Form dem Ur-Ahn ähnlich, aber etwas runder, dünner und vor allem moderner ist es. Statt schwarz auf hellgrün ist das 2,4 Zoll große Display nun vollfarbig, geladen wird per USB-Stecker, und auch eine Kamera ist nun an Bord.

Gespeichert wird wahlweise auf historisch kleinen 16 Megabyte internem Speicher oder Micro-SD-Karten. Das neue 3310 ist außerdem Dual-SIM-fähig. Bis zu einen Monat Standbyzeit verspricht Firmenchef Arto Nummela außerdem.

"Mit diesem Telefon können Sie 22 Stunden lang telefonieren, zehn Mal mehr als mit dem Original", sagte der Chef des Lizenznehmers, der die Geräte produziert.

Für Snake-Veteranen ist eine Neuauflage des Handyspiele-Klassikers installiert. Der rustikale Charme des Originals ist allerdings weitgehend verloren gegangen - bei Telefon und Spiel. Rund 50 Euro soll das neue 3310 kosten.

Das originale Nokia 3310 gehört zu den weltweit erfolgreichsten Handymodellen und verkaufte sich seit dem Jahr 2000 fast 120 Millionen Mal. Solch eine Verbreitung dürfte die Neuauflage nicht erzielen - aber die Marke Nokia bringt sich so wieder ins Gespräch. Der einstige Handy-Pionier, der den Übergang zum Smartphone-Zeitalter schlicht verschlafen hatte, hoffe auf einen Effekt für seine neuen Smartphones, sagt Analyst Husson. Nokia versucht es mit der Verbindung zwischen Retro und Moderne. (dpa/AFP)