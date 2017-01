Nutzer ärgern sich über Akku

Foto: dpa

Das iPhone 6s – kaum Änderungen am Design, dafür ein schnellerer Prozessor mit 1,85 GHz und ein Arbeitsspeicher mit einer Größe von 2 GB RAM. Das am 25. September 2015 erschienene Gerät beherrschte zudem LTE Advanced. Die größte Neuerung war aber 3D Touch. Eine 12 Megapixel-Kamera kam außerdem dazu. Am gleichen Tag wurde das iPhone 6s Plus herausgebracht. Im größeren Display (5,5 Zoll) und dem größeren Akku liegt der Unterschied.