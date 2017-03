Opfer werden zu Komplizen

BLEIBEN SIE ANONYM. Wer anonym einen Brief schreiben will, lässt einfach den Absender weg. Im Internet ist das nicht so einfach: Die IP-Adresse des Computers lässt sich nicht entfernen, der Datenaustausch findet immer in beide Richtungen statt. Trotzdem kann man sich schützen: Mit speziellen Anonymisierungsprogrammen lässt sich die IP-Adresse Ihres Computers verschleiern.