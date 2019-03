Was ist gerade los im Plenum? Die Bundestags-App weiß Bescheid. Nutzer können zusätzlich die Biografie des jeweiligen Redners studieren.

19.03.2019 Berlin. Die offizielle App des Deutschen Bundestages wurde neu gestaltet. Per Livestream können jetzt unter anderem Plenardebatten und Ausschusssitzungen mitverfolgt werden.

Der Deutsche Bundestag hat seine App komplett neu gestaltet. Neben einem neuen, anwenderfreundlichen Design gibt es auch neue Funktionen.

So lassen sich nun etwa alle Plenardebatten und fernsehöffentlichen Anhörungen und Ausschusssitzungen per Livestream direkt in der App ansehen oder anhören. Gleichzeitig kann man dabei die Biografie des jeweiligen Redners studieren.

Darüber hinaus informiert die für iOS und Android verfügbare Anwendung über die Tagesordnung einer Sitzungswoche und die aktuellen Themen der Ausschüsse. Zudem ist das Einstellen einer Push-Benachrichtigung für die nächste Sitzung möglich. (dpa)