Meistgenutzte Spiele-Apps

16.03.2017 Berlin. Geschichten spinnen und Linien im Rhythmus zur Musik durch ein Hindernisfeld führen, sind derzeit beliebte Beschäftigungen an iPhone und iPad. Besonders angetan sind die Spieler jedoch von einem Weltraum-Neuling namens Kosmos.

Spannende Geschichten kommen immer gut an, erst recht wenn sie interaktiv sind. Mit einer Game-App erschaffen sich Spieler die eigene Bilder-Story und schlüpfen dabei in ihre Traumrolle. Für große Entzückung an den mobilen Geräten sorgt auch ein drolliges Weltraum-Pärchen.

Ob Liebesdrama oder Mystery-Abenteuer - bei "Episode - Choose Your Story" kann man sich aussuchen, in welcher Geschichte man gerade die Hauptrolle spielt. Die neue Version enthält über 50 000 Geschehnisse, aus denen die Spieler auswählen. Dabei können sie nicht nur ihren eigenen Charakter kreieren, sondern auch den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das kostenlose iPhone-Game landet diese Woche auf Platz drei.

Ein gutes Taktgefühl erfordert das kostenlose iPhone-Spiel "Dancing Line". Per Fingertipp bahnt sich eine Linie durch eine unwegsame Umgebung. Dabei müssen Hindernisse gemieden und auf Ereignisse reagiert werden. Außerdem wird verlangt, mit dem Rhythmus der Hintergrundmusik zu klicken. Die Geschicklichkeitsprüfung schafft es auf Rang zwei.

Noch gefragter ist der derzeit das Weltraum-Rätselspiel "Love You To Bits". Der tollpatschige Kosmos sucht nach seiner Roboterfreundin Nova. Doch diese schwebt nach einem Unfall nur noch in Einzelteilen durchs All. Kosmos hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, alle Teile wiederzufinden und zusammenzusetzen. Wer versteckte Liebesbeweise sammelt, erfährt mehr über die rührende Vergangenheit des putzigen Pärchens. Der Knobelspaß ist gerade Spitzenreiter unter den kostenlosen iPad-Games.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 5 LIMBO Playdead 1,99 6 Gefragt Gejagt ITV Studios Ltd 1,99 7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 9 After the End: Forsaken Destiny NEXON M Inc. 3,99 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 RollerCoaster Tycoon® Touch™ Atari kostenlos 2 Dancing Line Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 3 Episode - Choose Your Story Episode Interactive kostenlos 4 Quizduell FEO Media kostenlos 5 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 6 Love You To Bits Alike Studio kostenlos 7 100 Balls - Catch The Balls Reach Mob Inc. kostenlos 8 Paper.io Voodoo kostenlos 9 Clash Royale Supercell kostenlos 10 Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 3 After the End: Forsaken Destiny NEXON M Inc. 3,99 4 LIMBO Playdead 1,99 5 Turmoil Gamious B.V. 5,99 6 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 4,99 7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 5,99 8 The Room Fireproof Games 0,99 9 Bibi & Tina Puzzle-Spaß Blue Ocean Entertainment AG 2,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Games (dpa)