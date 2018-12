Zahlungsaufforderung öffnet sich

Bonn. Das Telefon per Fingerabdruck entsperren oder Käufe tätigen - das ist praktisch, birgt aber auch Risiken. iPhone-Nutzer sollten dabei vorsichtig sein: Manche Apps nutzen Touch ID für clevere Betrugsmaschen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2018

Die Touch ID, Apples Fingerabdruck-Verschlüsselung, ist praktisch: Rasch den Finger aufgelegt, entsperrt sich der Bildschirm, oder es können Apps schnell und sicher freigeschaltet oder bezahlt werden. Genau das haben sich aber offenbar Betrüger zu Nutze gemacht, wie das Technik-Magazin Wired.com berichtet. Im App Store werden demnach einige Scan-Apps angeboten, die, als Gesundheitshelfer getarnt, den Kunden hohe Geldbeträge aus der Tasche ziehen könnten.

Mehrere Nutzer berichten demnach unabhängig voneinander, Opfer der Betrugsmasche geworden zu sein. Sie wurden von Apps wie "Heart Rate Monitor", "Fitness Balance app" und "Calories Tracker app" aufgefordert, per Fingerabdruck bestimmte Funktionen der App zu entsperren, etwa ein Tool zur Aufzeichnung von Kalorien oder eine Herzfrequenzmessung. Wird der Abdruck gescannt, erscheint jedoch stattdessen ein Pop-up, das zur Zahlung eines Betrages zwischen 90 und 120 Dollar auffordert. Gleichzeitig wird die Bildschirmhelligkeit automatisch so weit gedimmt, dass der Nutzer kaum erkennen kann, was angezeigt wird - und im schlimmsten Fall einfach klickt und somit in die Falle tappt.

Doch sogar wenn Touch-ID nicht aktiviert ist, können die Apps gefährlich werden - einzelne Nutzer berichteten, dass stattdessen einfach die Aufforderung erscheint, zum Fortfahren zu klicken, und daraufhin derselbe Zahlungsablauf erscheint.

Wie viele Nutzer bereits Opfer des Betrugs geworden sind, ist laut Wired.com noch unklar, es seien jedoch mindestens ein paar gewesen. Die entsprechenden Anwendungen sind mittlerweile aus dem App Store entfernt worden. Experten warnen jedoch, dass ähnliche Apps jederzeit wieder auftauchen und auch Android-Nutzer betroffen sein könnten.

Glück hat, wer mindestens über ein Iphone X verfügt: Weil diese Geräte nicht über einen Home-Button gesteuert werden, funktioniert die Betrugsmasche bei ihnen nicht. Wer ein älteres Telefon nutzt, sollte stets vorsichtig sein und den Fingerabdruck nur bei Apps nutzen, denen sie mit Sicherheit vertrauen können.