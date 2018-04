Betrüger fischen Daten

BONN. Cyberkriminelle versuchen wieder einmal an die Daten von Facebooknutzern zu kommen. Diese sollten daher im Moment besonders vorsichtig sein, welche Videos sie öffnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Wieder einmal treiben Betrüger auf Facebook ihr Unwesen. Wer im Moment über den Messenger des sozialen Netzwerks ein vermeintliches Video erhält, sollte vorsichtig sein. Wie das Portal mimikama.at, das regelmäßig über Internetmissbrauch aufklärt, berichtet, wird das Video nicht mit einer Vorschau, sondern lediglich einem Play-Button auf blauem - teilweise wohl auch gelbem - Hintergrund versendet. Was zum schnellen Klick anregt, ist gefährlich.

Laut Mimikama sprechen viele Nutzer von einem neuen Facebook "Virus. Im eigentlichen Sinne handele es sich aber nicht um einen Virus oder Trojaner, sonder um den Versuch, Facebook Konten zu knacken. Über den Messenger werden dazu Nachrichten von tatsächlich existierenden Freunden verschickt, häufig unter Nennung des Angeschriebenen garniert mit mehreren Smileys.

Was hier als Video getarnt ist, ist eine Betrugsmasche. Wer den vermeintlichen Play-Button klickt, wird auf eine Internetseite weitergeleitet. Sie sieht aus wie Facebook und ruft den Nutzer nun dazu auf, seinen "Facebook-Zugang" zu bestätigen. Spätestens jetzt sollte jeder Nutzer stutzig werden. Wie mimikama.at mitteilt, handelt es sich nämlich längst nicht mehr um ein Angebot von Facebook. Gibt man auf der nun angezeigten Webseite seine Zugangsdaten ein, so gibt man diese auf direktem Wege an Cyberkriminelle weiter. Das vermeintliche Video sollten Nutzer also erst gar nicht anklicken.

Denjenigen, die es getan haben, rät die Initiative mimikama möglichst schnell das Passwort des Facebook-Accounts zu ändern und den Rechner nach Schadsoftware zu durchsuchen.