Gefragt auf iPhone und iPad

07.03.2018 Berlin. Diese Woche kommt in den iOS-App-Charts Urlaubsstimmung auf. Darüber hinaus erwartet uns ein knallbuntes Baseball-Spiel sowie eine finstere Rätseljagd auf einem gruseligen Dachboden.

Draußen ist es noch kalt, der Frühling lässt noch auf sich warten. Doch in den iOS-App-Charts herrscht schon Urlaubsstimmung.

Die "ADAC Camping Stellplatz 2018"-App schafft es in dieser Woche auf den dritten Platz. Zur App muss man nicht viel sagen: Mit wenigen Klicks hat man alle vom ADAC getesteten Campingplätze auf einen Blick. Die App liefert zahllose Infos wie beispielsweise die Adresse der Campingplätze, Preise pro Nacht, eine Bewertung des Platzes durch die ADAC-Tester und andere nützliche Tipps. Das Ganze gibt es für 4,99 Euro. Na dann: Ab in den Süden!

Bei "Baseball Boy!" geht es darum, möglichst geschickt den Ball auf verschiedene Ziele in der Nachbarschaft zu lenken. Das Ganze erinnert ein wenig an Minigolf. Nur eben mit Baseball und einer schön bunten Klötzchengrafik. Unter anderem kann man sich im Verlauf des Spiels immer verrücktere Baseball-Schläger freispielen. Warum nicht einfach mal mit einem Fisch als Baseball-Schläger spielen? Die fröhliche Spielerei gibt es gratis für das iPhone.

Auf dem iPad geht es diese Woche mystisch zu: In "The Room: Old Sins" muss der Spieler in die Rolle eines Ermittlers schlüpfen. Das plötzliche Verschwinden eines ehrgeizigen Ingenieurs und seiner Society-Ehefrau zieht die Jagd nach einem kostbaren Artefakt nach sich. Die Spur führt auf den Dachboden ihres Hauses und zur Entdeckung eines alten, seltsamen Puppenhauses. Es gilt, verstörende Orte zu erforschen, Hinweisen nachzugehen und dadurch die Geheimnisse in Waldegrave Manor ans Licht zu bringen. Der gruselige Rätselspaß kostet 5,49 Euro.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 ADAC Camping Stellplatz 2018 ADAC Verlag GmbH 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Minecraft Mojang 7,99 6 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 7 HYPERSPEKTIV Phantom Force 1,09 8 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 9 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 10 CamToPlan PRO Tasmanic Editions 9,99

Meistgeladen iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 2 Vero - True Social Vero Labs Inc kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 YouTube: Ansehen & Entdecken Google, Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 Baseball Boy! Voodoo kostenlos 7 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 8 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 9 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 ADAC Camping Stellplatz 2018 ADAC Verlag GmbH 4,99 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 WzPad für WhatsApp Pro Wzp Solutions Lda 3,49 6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 Notability Ginger Labs 10,99 9 Affinity Photo Serif Labs 21,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)