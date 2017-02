Charts für iPhone und iPad

16.02.2017 Berlin. Ein neues Spiel steigt gleich die iOS-Game-Charts ein. Bei "OK Golf" können Spieler ihre Schlagkraft und Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Gleich an die Spitze ist "100 Balls" geschossen.

An der Spitze der Game-Charts tut sich etwas: Auf dem iPhone werden zurzeit am liebsten Bälle eingefangen, auf dem iPad magische Blasen zum Platzen gebracht. Im Mittelfeld findet sich ein ganz neues Spiel wieder: "OK Golf".

Ruhe bitte! Denn beim Golf muss man sich konzentrieren. Das gilt auch fürs Spielen auf dem Smartphone oder Tablet. Denn da wird der Golfball gerade oft geschlagen - mit "OK Golf" (2,99 Euro). Die App bietet verschiedene Parcours für jedes Handicap. "OK Golf" belegt Platz 9 in den iPhone- und Platz 8 in den iPad-Charts.

An die Spitze der beliebtesten Gratis-Spiele fürs iPad hat sich die "Bubble Witch 3 Saga" gekämpft. Spieler bringen hier magische Blasen zum Platzen. Bei den kostenlosen iPhone-Spielen steht "100 Balls" ganz oben. Es gilt, 100 herunterfallende Bälle einzufangen.

Bei den kostenpflichtigen Games behauptet sich ein alter Bekannter auf dem ersten Platz, der Bau-Hit "Minecraft: Pocket Edition" (6,99 Euro).

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 5 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 6 Bridge Constructor Headup Games GmbH & Co KG 1,99 7 Youtubers Life - Gaming Channel U-Play Online 8,99 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,99 9 OK Golf Okidokico Entertainment Inc. 2,99 10 Sonic the Hedgehog SEGA 2,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 100 Balls - Catch The Balls Reach Mob Inc. kostenlos 2 Chameleon Run Noodlecake Studios Inc kostenlos 3 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos 4 Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI kostenlos 5 Paper.io Voodoo kostenlos 6 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 7 Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 8 Clash Royale Supercell kostenlos 9 Quizduell FEO Media kostenlos 10 I Love Hue Zut Games Ltd kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Ski Jumping Pro Vivid Games S.A. 0,99 3 LEGO Batman: Jenseits von Gotham Warner Bros. 0,99 4 LEGO Batman: DC Super Heroes Warner Bros. 0,99 5 Youtubers Life - Gaming Channel U-Play Online 8,99 6 Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze Fox and Sheep GmbH 2,99 7 Samorost 3 Amanita Design 4,99 8 OK Golf Okidokico Entertainment Inc. 2,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 4,99

Meistgeladene iPad-Games (dpa)