iOS-Spiele

In "Snipers vs Thieves" jagen Spieler nach Gold und noch mehr Gold. Behaupten müssen sie sich auch im Kampf gegen rivalisierende Banden.

14.09.2017 Berlin. Einmal Gangster spielen, oder vielleicht doch eher Scharfschütze? Bei "Snipers vs Thieves" können Gamer beides ausprobieren. Diese Chance lassen sich viele iOS-Nutzer nicht entgehen. Auch die Klassiker Minecraft und Angry Birds bleiben gefragt.

Lamas, prächtige Waldhäuser und ein neuer Marketplace mit spannenden Skins - das bringt das neue Update der "Minecraft Pocket Edition" (7,99). Die Fangemeinde dankt es mit unzähligen Downloads, die den Titel auf Platz der Spiele-Charts halten.

Andere iPhone-Nutzer gehen derzeit lieber mit "Snipers vs Thieves" unter die Gangster und Scharfschützen. Hier verbünden sich die Spieler, um ihre Diebesbeute gegen andere Banden zu verteidigen. Als Scharfschütze gilt es, an möglichst viel Großkopfmunition und Frostmunition zu gelangen. Ebenso hilfreich ist ein großes Geschick auf dem Schwarzmarkt, wo mit Waffen und Gadgets gehandelt wird. Wer Glück hat, findet einen der sehr begehrten seltenen Gegenstände. Die kostenlose App belegt in dieser Woche Rang zwei.

Wesentlich spaßiger wird es mit den Angry Birds. Denn bei den Küken wird gefeiert. Doch die Schweine versuchen alles, um die Partystimmung zu verderben. Schon sind Red, Chuck und Bombe zur Stelle, die mit Unterstützung des Gamers die Party retten wollen. "Angry Birds Match" rückt diese Woche bei den kostenlosen iPad-Spielen auf Platz drei vor.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 8 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 9 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 10 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Flip Master Miniclip.com kostenlos 2 Snipers vs Thieves PlayStack Ltd kostenlos 3 Wahl-O-Mat bpb kostenlos 4 Snake VS Block Voodoo kostenlos 5 Pixel Drop! Roman Lensky kostenlos 6 Worte für Spaß - ein Quiz über Wortspiel CHEN YANHONG kostenlos 7 Angry Birds Match Rovio Entertainment Ltd kostenlos 8 Merge Town! Gram Games kostenlos 9 Top Drives Hutch Games Ltd kostenlos 10 Flappy Dunk Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 3 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 4 Darkest Dungeon: Tablet Edition Red Hook Studios Inc. 5,49 5 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 6 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 7 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 8 Bridge Constructor Headup Games GmbH & Co KG 2,29 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 The Escapists Team17 Software Ltd 4,99

Meistgeladene iPad-Games (dpa)