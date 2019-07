Autohersteller wird 100 Jahre alt

Bonn. Wer bei der Aussprache der Automarke Citroën regelmäßig über das merkwürdige "E" mit dem horizontalen Doppelpunkt gestolpert ist, darf aufatmen. Citroën Deutschland nennt sich nach eigenen Angaben ab sofort "Zitrön".

Von Sebastian Meltz, 22.07.2019

"Sitro-enn" – so in etwa spricht man die französische Automarke Citroën eigentlich aus. Damit scheint jetzt Schluss zu sein. Der französische Automobilhersteller hat am Montag anlässlich des 100. Geburtstages der Marke "das Ënde einer Ära in Deutschland" verkündet. Die Marke heiße fortan "Zitrön".

Kann das wirklich ernst gemeint sein? Ein Blick auf die deutschsprachige Homepage des Konzerns lässt zunächst nicht vermuten, dass es sich um einen Scherz handelt. In jeder Produktbeschreibungen taucht die neue Schreibweise auf. Ein etwa viereinhalbminütiger Kurzfilm auf "Zitröns" Youtube-Kanal begleitet Autohändler Michael und seinen Umgang mit der für ihn äußerst befremdlichen Veränderung.

In seiner Machart erinnert das Video ein wenig an die Comedy-Fernsehserie "Stromberg". Vermutlich ist das Ganze also doch nicht so ganz ernst gemeint. Dann wäre es zumindest ein durchaus gelungener Marketing-Gag. Eine offizielle Stellungnahme von Citroën steht jedenfalls noch aus.

Ein Indiz gibt es aber: Im deutschsprachigen Wikipedia-Artikel über den französischen Automobilhersteller hat sich bislang nichts an der Schreibweise und Aussprache der Marke geändert.