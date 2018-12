Polizisten sammeln Banknoten auf

13.12.2018 Freiburg. Herumfliegende Banknoten haben in Baden-Württemberg zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Beamten mussten die Autobahn 98 kurzzeitig absperren, um die Geldscheine einzusammeln.

Wegen umherfliegender Geldscheine hat die Polizei in Baden-Württemberg kurzzeitig eine Autobahn gesperrt. Ein Autofahrer berichtete den Ordnungshütern von dem Geldregen auf der A98 bei Eimeldingen und warnte vor der damit verbundenen Unfallgefahr, wie die Polizei am Donnerstag in Freiburg mitteilte.

Die Polizisten stoppten daraufhin für kurze Zeit den Verkehr und sammelten die Geldscheine auf. "Es handelte sich um einen größeren Geldbetrag", heiß es im Polizeibericht. Die Beamten wollen nun den Verlierer ausfindig machen. (afp)