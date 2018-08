Tipp für iOS

03.08.2018 Cupertino. Auf iPhone und iPad lässt sich die Standard-Suchmaschine im Browser festlegen. Der Fachblog 9to5mac erklärt, wie es geht. Die Sprachsuche mit Siri findet jedoch weiterhin über Microsofts Suchmaschine Bing statt.

Auf iOS-Geräten wie iPhone und iPad lässt sich nur Safari als Standard-Browser nutzen, aber immerhin die Standard-Suchmaschine lässt sich ändern.

Dazu gehen Nutzer laut dem Fachblog " 9to5mac.com " in die Einstellungen des Geräts und scrollen zum Safari-Symbol herunter. Im folgenden Fenster lässt sich unter "Suchmaschine" die Standard-Suchmaschine einstellen. Die Freiheit hält sich aber in Grenzen: Zur Auswahl stehen Google, Bing, Yahoo und die teils anonym arbeitende Suchmaschine DuckDuckGo. Die Änderung hat nur Auswirkungen auf die Suche im Browser - wer etwas über Siri per Sprache sucht, nutzt weiterhin Microsofts Suchmaschine Bing. (dpa)