AR, VR und Fotografie

06.01.2017 Las Vegas. Erweiterte und virtuelle Realität werden derzeit als wichtiger Innovationsmotor der Digitalbranche angesehen. Das hat auch Asus erkannt und setzt mit einem neuen Smartphone-Modell ganz auf den aktuellen Trend. Ein weiteres Gerät richtet sich dagegen an Fotografen.

Zwei neue Smartphones präsentiert Asus auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (noch bis 8. Januar). Das ZenFone AR soll für die Google-Plattformen Tango für erweiterte Realität (AR) und Daydream für virtuelle Realität (VR) optimiert sein. Für Foto-Enthusiasten hat Asus dagegen das ZenFone 3 Zoom entwickelt.

Für die Anwendungsbereiche AR und VR benötigen Smartphones spezielle Sensoren, die laut Hersteller im ZenFone AR eingebaut sind. Mit Hilfe geeigneter Kameras wird zum Beispiel der Raum um das Smartphone herum wahrgenommen. Anwendungen blenden dann in den auf dem Bildschirm gezeigten realen Raum virtuelle Gegenstände ein. Das laut Asus erste Smartphone mit 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher besitzt einen 5,7 Zoll großen Bildschirm und läuft mit Android 7.0 (Nougat). Bereits am Dienstag hatte Lenovo mit dem Phab 2 Pro ein Smartphone für Googles Tango-Plattform in Las Vegas vorgestellt.

Das ZenFone 3 Zoom verfügt ähnlich wie Apples iPhone 7 Plus über eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln, einem 25-Millimeter-Objektiv und einem 59-Millimeter-Objektiv, woraus sich nach Asus-Angaben ein 2,3-facher optischer Zoom ergibt. Die Kamera mit einer maximalen Blendenöffnung von F 1.7 soll auch Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen. Der Akku ist mit 5000 Milliamperestunden (mAh) vergleichsweise groß.

Bei der Vorstellung in Las Vegas nannte Asus als Verkaufsstart das zweite Quartal 2017. Preise und ein genauer Termin für Deutschland wurden nicht genannt. (dpa)