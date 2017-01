Hits auf iPhone und iPad

Fit in kürzester Zeit: das "7 Minuten Workout".

05.01.2017 Berlin. Auf jeden Fall mehr Sport: So lautet einer der häufigsten Vorsätze für das neue Jahr. Wer sich die Anfgangsmotivation erhalten will, greift am besten zum "7 Minuten Workout". Passend zur Jahreszeit ist zudem eine Wetter-App auf dem ersten Platz.

Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon bricht der Winter ein. Mit der App "Wetter Online PRO" sind iPhone-Nutzer immer rechtzeitig für jegliche Witterung gewappnet. Zahlreiche Vorhersagen und praktische Funktionen drücken die Anwendung in dieser Woche auf Platz 1.

Ebenfalls passend zum Jahresbeginn erfreut sich das "7 Minuten Workout" hoher Beliebtheit. Die App bietet ein kurzes aber intensives Training - damit die guten Vorsätze noch etwas länger durchhalten.

Als Evergreen hat sich der "WhatsApp" Messenger etabliert. Die App gehört nach wie vor zu den meinstgeladenen Nachrichten-Tools und wird in dieser Woche lediglich von Nintendos rennendem Klempner ausgestochen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WetterOnline Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 0,99 2 Threema Threema GmbH 2,99 3 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,99 4 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 5 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 6 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 7 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 8 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 9 Photomyne Pro - Album Scanner Photomyne LTD 0,99 10 Alto's Adventure Snowman 4,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 4 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 7 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos 10 Pinterest Pinterest kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WetterOnline Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 0,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 3 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,99 4 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 5,99 5 Mini Metro Dinosaur Polo Club 0,99 6 The Room Three Fireproof Games 1,99 7 App for WhatsApp Bastian Roessler 1,99 8 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 9 Don't Starve: Pocket Edition Klei Entertainment 0,99 10 Photomyne Pro - Album Scanner Photomyne LTD 0,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)