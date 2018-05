Schutz vor Fremdnutzung

Der Entwickler Patrick Wardle hat die App "DoNotDisturb" entwickelt. Sie läuft still im Hintergrund und zeichnet auf, was geschieht.

Mac-Nutzer können sich jetzt warnen lassen, wenn in ihrer Abwesenheit der Computer aufgeklappt wird. Dafür hat der Entwickler Patrick Wardle die App "DoNotDisturb" (DND) entwickelt.

Sie erkennt, wenn ein MacBook im Schlafmodus aufgeklappt wird - und löst dann eine voreingestellte Aktion aus. So kann sie etwa den Rechner herunterfahren. DND kann aber auch einfach still im Hintergrund laufen und aufzeichnen, was am Rechner geschieht. Wer die kostenpflichtige Variante nutzt, kann sich außerdem über ein registriertes iPhone oder iPad mit der DND-Companion-App alarmieren lassen. Auch ein Foto der MacBook-Webcam lässt sich dann übertragen.

Die DND-App kann über Patrick Wardles Webseite heruntergeladen werden. Die Companion-App (nur iOS) gibt es im App Store. (dpa)