20.12.2018 Berlin. Festnetztelefonie über Smartphone oder Tablet: AVM macht es möglich. Der Hersteller hat seine FritzApp für iOS-Geräte optimiert. Damit die neue Funktion genutzt werden kann, müssen aber einige Gerätefaktoren stimmen.

Mit der jüngsten Auflage der FritzApp Fon für iOS-Geräte integriert Fritzbox-Hersteller AVM die Festnetztelefonie tief ins Smartphone oder Tablet. Die App beherrscht nun Apples CallKit-Technologie.

Anrufe lassen sich somit direkt aus der Telefon-App in iOS starten und können auch direkt vom Sperrbildschirm aus angenommen werden. Bislang musste die App immer zunächst gestartet werden, um Anrufe abzuwickeln.

Wer sich per VPN mit seiner Fritzbox verbindet, kann sich Festnetzanrufe auch unterwegs auf das Smartphone durchleiten lassen. Dafür ist allerdings eine recht stabile mobile Internetverbindung nötig, und die Gespräche knabbern am monatlichen Datenvolumen. Die kostenlose FritzApp Fon 4 läuft auf allen iOS-Geräten mit mindestens iOS 10, außerdem muss natürlich eine Fritzbox am Telefonanschluss hängen. Andere Router werden nicht unterstützt. (dpa)