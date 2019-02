Für iPhone und iPad

27.02.2019 Berlin. Mit dem ersten Frühlingswetter beginnt die Outdoor-Saison. Viele Ausflügler wollen nun wissen, wie lange sie mit Sonnenschein rechnen können. Besonders nachgefragt ist daher wieder die App "WeatherPro". Beliebt sind derzeit auch zwei TV-Apps.

Kurz vor Frühlingsbeginn interessieren sich viele iOS-Nutzer wieder mehr für das Wetter. Kein Wunder also, dass es "WeatherPro" in dieser Woche wieder in die App-Charts schafft.

Das milde Winterwetter verlockt zu Unternehmungen. Doch wie lange hält die sonnige Wetterlage an? "WeatherPro" verspricht, verlässliche Prognosen zu liefern. Hinter der App stehen erfahrene Meteorologen, die sie rund um die Uhr optimieren. Wer sich umfassend über das Wetter innerhalb der nächsten sieben Tage informieren will, erhält umfangreiche Daten zu Temperatur, Wind, Luftdruck oder Regen.

Für Kulturfreunde ist eher "Sky Go" die passende App. Nutzer haben über 1000 Inhalte zur Auswahl, so dass sie ihr Lieblingsprogramm auch für unterwegs zusammenstellen können. Ob Serien, Filme oder Sportveranstaltungen - "Sky Go" bietet Unterhaltung für jede Gelegenheit, wobei sich die Sendungen problemlos unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen lassen. Um diese Vorteile nutzen zu können, braucht man jedoch ein Sky-Abonnement.

Wer ausschließlich Sport sehen will, ist mit "DAZN Sport Live Stream" gut bedient. Von Champions League und Bundesliga, über Darts und Tennis bis hin zu NFL und NBA bietet die App alles, was das Sportlerherz begehrt. Wie bei "Sky Go" können Nutzer auf das Angebot nur zugreifen, wenn sie ein Abonnement abgeschlossen haben. Dieses kostet 9,99 Euro im Monat, wobei der erste gratis ist. Beide TV-Apps sind bei iPad-Nutzer derzeit sehr gefragt.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 6 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49 10 ADAC Camping / Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 4,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 H&M App H&M kostenlos 2 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 3 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 YouTube Google LLC kostenlos 7 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 8 Spotify - Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos 9 TikTok - Real Short Videos musical.ly Inc. kostenlos 10 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Mathe mit dem Känguru Hanser Verlag 2,29 8 ADAC Camping / Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 4,99 9 Duet Display Duet, Inc. 10,99 10 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)