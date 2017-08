Für Apple-Nutzer

"Netflix" verteidigt seinen zweiten Platz in den iPad-Charts.

17.08.2017 Berlin. Das schlechte Wetter der vergangenen Tage schlägt sich in den App-Charts nieder. So stehen neben lehrreichen Programmen ganz besonders Video- und Streaming-Apps ganz oben in den Top Ten.

Wenn sich der Sommer von der verregneten Seite zeigt, kuschelt man sich aufs Sofa und schaut Serien und Filme. Oder man nutzt die Zeit zum Lernen - mit Apps, die interessante Ablenkung bieten und gleichzeitig wertvolles Wissen vermitteln.

So wie der "Atlas der menschlichen Anatomie Edition 2018" (1,09 Euro). Die 3-D-Anatomie-App richtet sich zwar speziell an Studenten, Lehrende und Fachkräfte, sie ist aber auch als anschauliches Nachschlagewerk für den Laien interessant. Neben zahlreichen 3-D-Modellen und Querschnitten enthält die App auch interaktive Animationen.

Wer lieber Faulenzen möchte, der macht es sich auf dem Sofa bequem und genießt sein ganz privates Heimkino mit "Netflix". Mit der kostenlosen App können Filmfans Serien und Filme streamen oder downloaden. Die App landet in dieser Woche auf Platz zwei der meistgeladenen iPad-Apps. Dicht gefolgt von "YouTube" auf dem dritten Rang - der App zum Ansehen und Teilen von Videos, Clips und Musik.

