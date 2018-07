Bei iOS-Nutzern beliebt

Den Geheimnissen des menschlichen Körpers nachspüren - in der App "Homo Machina".

05.07.2018 Berlin. Spielfreude und Wissenszuwachs - das bieten die Apps, die diese Woche in die Charts aufgestiegen sind. So lässt sich beim Rätsellösen das Innere des menschlichen Körpers entdecken und mit würfelförmigen Pokémon der Schatz einer Insel aufspüren.

Eine Reise durch den Körper, eine Schatzsuche in einer Würfelwelt und kreative Modedesigns nach dem DIY-Prinzip. Was will man mehr? Die iOS-App-Charts der Woche sind vielfältig.

"Homo Machina" (3,49 Euro) belegt den neunten Platz der meistgekauften iOS-Apps. Das 2D-Videospiel von ARTE Experience lebt vom Retrodesign, das den frühen Infografiken des Wissenschaftlers Fritz Kahn aus den 1920er Jahren nachempfunden ist. Alles dreht sich um den menschlichen Körper, der wie eine Fabrik funktioniert und durch das Lösen von Rätseln am Leben gehalten werden muss. Nebenbei erfährt man alles über das Wunderwerk Mensch - vom Blutkreislauf über das Riechen bis zur Verdauung.

Auf Platz zehn der meistgeladenen Apps für iPhone und iPad hat es das Rollenspiel "Pokémon Quest" geschafft. Als würfelförmiger Pokémon muss man mit einem selbst zusammengestellten Team aus Pokémon-Freunden die Gefahren auf "Kubo-Eiland" überwinden. Das große Ziel des Spiels: Den Inselschatz finden.

Wer keine Lust auf Schatzsuche hat und sich weniger für das Innere des Menschen als für sein Äußeres interessiert, kann es mit dem Modedesign-Spiel "DIY Fashion Star" probieren: die eigene Mode gestalten, viele Designs entwickeln und an einem Selfie-Wettbewerb teilnehmen. "DIY Fashion Star" kommt mit vielen In-App-Kaufoptionen und liegt auf Platz 4 der meistgeladenen iPad-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Minecraft Mojang 7,99 6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 9 Homo Machina ARTE Experience 3,49 10 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 YouTube Music Google, Inc. kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Hole.io Voodoo kostenlos 5 ZDFmediathek ZDF kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 8 YouTube Google, Inc. kostenlos 9 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 10 Pokémon Quest The Pokemon Company kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 Notability Ginger Labs 10,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 2,29 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 8 The Room: Old Sins Fireproof Games 4,49 9 Homo Machina ARTE Experience 3,49 10 MyScript Nebo MyScript 6,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)