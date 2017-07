Favoriten der iOS-Nutzer

12.07.2017 Berlin. Wer Herausforderungen auf seinem Smartphone liebt, für den sind "Plague Inc.", "Procreate" oder "The House of da Vinci" eine schöne Sache. Nun muss man sich nur noch zwischen strategischer Simulation, Zeichnen und Denksport entscheiden.

In vielen Spielen auf dem Smartphone geht es ums Überleben. Wenn der Hauptcharakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Etwas extremer geht es dagegen bei "Plague Inc." (99 Cent) zu. Hier gilt es, sich selbst zu retten, aber gleichzeitig auch alle anderen zu töten.

Ein "Plague Inc."-Spieler muss eine globale Seuche entwickeln und sich gleichzeitig gegen alle Angriffe verteidigen. Kurzum: Einer gegen den Rest der Welt.

Für etwas ruhigere Gemüter ist dagegen "Procreate" (6,99 Euro) gedacht. Ein voller Werkzeugkasten steht zur Verfügung und frei von sämtlichen Regeln lassen sich Zeichnungen und Gemälde erstellen. Der Künstler kann zwischen 128 Pinseln wählen, durch die eigenständige Eingabe des Rot-Grün-Blau-Anteils individuelle Farben erstellen und am Ende dank der hohen Auflösung das fertige Produkt auch groß ausdrucken.

Kreativität ist auch im Spiel "The House of da Vinci" (5,49 Euro) gefragt. Der Spieler ist ein Lehrling Leonardo da Vinci, doch der Meister ist verschwunden. Nun gilt es, eine Maschine in der Werkstatt da Vincis funktionsfähig zu machen, die für die Suche sehr hilfreich ist. Das Gerät befindet sich im Hause des Meisters und kann durch das Lösen von immer wiederkehrenden neuen Rätsel in Gang gebracht werden. Inspirierende Erfindungen und viele Original-Kunstwerke versetzen den Spieler in mittelalterliche Stimmung.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Meistgekauft App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 7 Min Workout Fitness Guide Inc 3,49 4 Wetter Online Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 2,99 5 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29 8 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99 9 Enlight Lightricks Ltd. 4,49 10 Sparkasse+ Star Finanz GmbH 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 YouTube Google, Inc. kostenlos 5 Snake VS Block Voodoo kostenlos 6 Kostenlos Musik Offline Hören für YouTube Sarah Smith kostenlos 7 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 8 Google Maps Google, Inc. kostenlos 9 Bitmoji Bitstrips kostenlos 10 Messenger Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 - Notes & PDF Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 6,99 4 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 5 Wetter Online Pro WetterOnline - Meteorologische Dienstleistungen GmbH 2,99 6 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 3,99 7 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 8 App für WhatsApp Internet Rocks Inc. 3,49 9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 10 Affinity Photo Serif Labs 21,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)