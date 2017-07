Künstliche Intelligenz in Sozialen Medien

Der Traum, mit einem Computer wie mit einem Menschen zu kommunizieren, ist nicht neu. Und genauso alt ist auch die Frage, ob und wie man Personen von Maschinen unterscheiden kann.

Schon 1950 entwickelte der britische Mathematiker Alan Turing (1912-1954) einen Test dafür. Ein Mensch kommuniziert dabei mit einem anderen Menschen und mit einem Computer und stellt Fragen. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wer von den zwei Partnern wer ist.

Trotz aller Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz gelang es einem Computer bisher immer noch nicht, den Turing-Test einwandfrei zu bestehen - soll heißen: voll als Mensch angesehen zu werden. An irgendeinem Punkt verrät sich die Maschine meist, auch wenn die Teams bei jährlichen Test-Events immer weiter dabei gehen, eine menschliche Persönlichkeit zu imitieren.

Im Juni 2014 verkündeten die Entwickler des Chatbots „Eugene Goostmann“ zwar, dass sie den Test bestanden, nachdem ein Drittel der Gegenspieler die Software für einen Menschen hielt. Allerdings verzerrten sie die Ausgangslage dadurch, dass sie „Eugene“ für einen 13-Jährigen aus der Ukraine mit schlechtem Englisch ausgaben.

Am Turing-Test scheiterte auch schon das 1966 erfundene erste „Chatterbot“-Programm „Eliza“. Es verblüffte aber die Menschen. Über weite Abschnitte schien es, als würde der Computer eine tatsächliche Unterhaltung führen.

Der US-Computerforscher Joseph Weizenbaum (1923-2008) griff dafür auf einen Trick zurück: Er ahmte das Verhalten eines Psychotherapeuten nach, der an das Gesagte anknüpft. Sagte der Mensch etwa das Wort Mutter, lud ihn „Eliza“ ein, mehr über seine Familie zu erzählen. Das Programm konnte allerdings den Kontext nicht erkennen, in dem die einprogrammierten Schlüsselworte fielen. Und so ergaben die Dialoge oft keinen Sinn. Nutzer bauten in Versuchen aber dennoch oft eine emotionale Bindung zu „Eliza“ auf.

Es folgten weiterentwickelte Bots wie „Alice“, „Albert One“ und im Jahr 2000 „SmarterChild“ - eine Software, die im AIM-Chatdienst der amerikanischen Online-Firma AOL „lebte“. Das Programm suchte auf Fragen der Nutzer aus dem Internet Informationen wie etwa Sportergebnisse heraus und schrieb die Antworten in dem Messenger auf. Damit war „SmarterChild“ ein Vorläufer heutiger Assistenzprogramme wie Apples sprechender „Siri“ und „Alexa“ von Amazon.