Dreiste Masche

Bonn. Ein Gewinnspiel über Facebook lockt aktuell mit der Chance auf eine Küchenmaschine. Die Aktion soll von Aldi selbst kommen, der Discounter warnt jedoch vor der Teilnahme.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2018

Auf den ersten Blick klingt das Gewinnspiel verlockend. Wer den Facebook-Post teilt, hat die Chance, eine Kitchen-Aid-Küchenmaschine von Aldi zu gewinnen. Zehn Exemplare würde der "Aldi Club", der zu dem Gewinnspiel aufruft, unter allen Teilnehmern verlosen. Auch wenn schon Zehntausende den Beitrag geteilt haben, eine Küchenmaschine wird am Ende nicht verlost.

Es handelt sich stattdessen um ein gefälschtes Gewinnspiel, vor dem nun sogar Aldi Süd ebenso warnt wie vor Fake-Gutscheinen. "Bitte nehmt an diesen nicht teil und gebt auch keine persönlichen Informationen weiter. Wir stehen damit in keinerlei Zusammenhang", richtet sich das Unternehmen in einem Facebook-Post an seine Kunden.

Ein vermeintliches Gewinnspiel wie dieses ist keine Seltenheit, in der Vergangenheit sind immer wieder verschiedenste Sachpreise oder Gutscheine über das soziale Netzwerk angepriesen worden. Die Internetplattform mimikama macht vor diesem Hintergrund auf die Masche aufmerksam und beschreibt diese.

Bei einem solchen Aufruf müssen die Teilnehmer zumeist den Beitrag kommentieren, liken oder teilen. Auch sollen Nutzer eine persönliche Nachricht schicken oder sogar ihre Adresse angeben. Das Ziel der Betreiber solcher Aufrufe sind die Daten der Nutzer. Diese Daten in Form von Likes und Shares bringen den Betreibern Geld, da sich diese verkaufen lassen, so Mimikama. In anderen Fällen werden die Nutzer auch auf andere Seiten gelockt, hinter denen sich Abofallen verstecken.

Mimikama listet dazu einige Merkmale auf, die auf solche gefälschten Gewinnspiele auf Facebook zutreffen können. Es wird eine bekannte Marke oder Unternehmen repräsentiert, Nutzer werden zum Liken, Teilen und Kommentieren aufgerufen, es werden keine Teilnahmebedingungen genannt, die Seite existiert erst seit kurzer Zeit, es gibt kein glaubwürdiges Impressum. Wenn mehrere dieser Punkte zutreffen, sollten Nutzer einen Bogen um das Gewinnspiel machen.