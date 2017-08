Neues von der Gamescom

Klassiker in neuem Look: Microsoft bringt eine Neuauflage des ersten "Age of Empires". Die "Definitive Edition" erscheint am 18. Oktober.

22.08.2017 Köln. Einfach in eine andere Epoche reisen - wer hat sich das nicht schon einmal gewünscht? "Age of Empires" macht es möglich: Spieler drehen hier am Rad der Geschichte. Eine Neuauflage verspricht nun weitere historische Ereignisse.

Microsoft hat eine neue Ausgabe des Echtzeitstrategie-Klassikers "Age of Empires" angekündigt. Anlässlich der Spielemesse Gamescom in Köln (Publikumstage 23. bis 26. August) zeigte der Hersteller einen Trailer, in dem allerdings noch keine Spielszenen vorkamen.

Zu sehen waren Bilder aus verschiedenen Epochen - angefangen im antiken Rom bis hin zu Schlachten zwischen Europäern und amerikanischen Ureinwohnern. "Age of Empires IV" wird exklusiv für Windows 10 erscheinen. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben.

Für Fans des Klassikers zeigte Microsoft eine Neuauflage des ersten "Age of Empires", die "Definitive Edition". Hierfür wurden etwa die Grafik aufpoliert und der Soundtrack neu produziert. Das Remake wird am 18. Oktober erscheinen und rund 20 Euro kosten. (dpa)