10.08.2017 Berlin. Kameras überwachen vielerorts unseren Alltag. Manchen Menschen gefällt das nicht. Für sie ist das ein Eingriff in die Privatsphäre. Wer wissen will, wo sich Kameras befinden und um welche Modelle es sich handelt, kann sich auf einer Landkarte im Internet informieren.

Immer mehr Kameras schauen im Alltag in die Gegend. Manche sind privat, andere von Polizei, Bahn oder Behörden installiert worden. Das Projekt Surveillance under Surveillance (Überwachung unter Überwachung) will mit seiner Landkarte zeigen, wo Kameras stecken und wo sie hinsehen.

Da gibt es fest installierte Kameras mit klarem Überwachungsbereich, schwenkbare Modelle, 360-Grad-Kameras, Innenraumkameras und die Überwachung öffentlicher Plätze. Auch Geräte zum automatischen Scannen von Nummernschildern oder regelmäßig im Einsatz befindliches Wachpersonal sind sichtbar. Nutzer können auch selbst entdeckte Kameras in die Karte eintragen und nähere Informationen dazu angeben.

Im Statistikbereich werden die Daten der Karte übersichtlich dargestellt. Möglich sind zum Beispiel die Anzeige nach Ländern oder ein Zeitstrahl mit der Anzahl der Kameras nach Jahren sortiert. Allen Daten ist natürlich eines gemein: In der Karte ist nur enthalten, was auch eingetragen wurde. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben die Macher nicht. (dpa)