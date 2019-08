Bonn/Region. Das Wetter in Bonn und der Region bleibt vorerst wechselhaft. Die Temperaturen steigen nicht über 25 Grad. Am Donnerstag können auch Gewitter nicht ausgeschlossen werden.

Von Jill Mylonas, 15.08.2019

Bewölkt, regnerisch, kühl: Der August wirkt bisher eher herbstlich als sommerlich. Vor Gewittern in NRW warnt der Deutsche Wetterdienst für Donnerstag. Es sei mit Starkregen und örtlich stürmischen Böen zu rechnen. Auch in Bonn steigt die Gewitter-Tendenz laut Diplom-Meteorologe Dieter Hackenthal von wetterkontor.de an. Wie und wo es Gewitter gibt, ist ihm zufolge jedoch schwierig zu sagen. "Momentan sind noch keine Gewitter registriert worden", sagt er.

Besteht bei diesen Aussichten noch Hoffnung auf einen warmen Spätsommer in Bonn und der Region? Möglich ist es laut Hackenthal. "Ende August gibt es die generelle Tendenz zu einem wärmeren und trockeneren Wetter bei maximal 28 Grad", sagt er. "Mehr als 30 Grad bekommen wir aber nicht mehr." Es könne also nochmal warm und freundlich werden.

Eher ungemütlich wird es jedoch in den kommenden Tagen: "Der Freitag wird recht freundlich mit einem Höchstwert von 24 Grad", so Hackenthal. "Es kommen zwar größere Wolkenfelder, aber es bleibt trocken und sonnig." Für Bonn prognostiziert er eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Windiger wird es dann am Samstag. "Das Wochenende startet zuerst relativ freundlich, aber dann wird es sich rasch zuziehen. Dadurch steigt die Regenwahrscheinlichkeit an", so der Diplom-Meteorologe. Bei bis zu 24 Grad seien Schauer möglich.

Regnerisch wird es in der Nacht zu Sonntag sowie am Morgen des Tages. "Im Verlauf des Tages lässt der Regen aber ab, sodass die Sonne durchkommen kann. Es wird etwas kühler bei 21 bis 22 Grad", sagt Hackenthal.

Etwas freundlicher wird der Wochenstart. Für Montag prognostiziert Hackenthal 21 bis 23 Grad. Vor allem am Nachmittag könne es aber auch regnen. Der Rest der kommenden Woche soll wechselhaft werden. Laut Hackenthal sind gegen Ende der Woche auch Gewitter möglich.

