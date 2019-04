Bonn und die Region

Bonn/Region. Am vergangenen Wochenende fiel plötzlich noch Schnee, dieses Wochenende ist schon fast sommerlich. Über die Ostertage werden Temperaturen um die 25 Grad erwartet.

Von Jill Mylonas, 19.04.2019

Ostereier suchen bei gutem Wetter im Freien: Das ist in diesem Jahr laut Jürgen Schmidt von Wetterkontor möglich. "Das gesamte Osterwochenende sieht sehr gut aus", sagt der Diplom-Meteorologe. "Es wird ein sonniges Osterfest." Zu verdanken sei das Hoch "Katharina". Schon an Karfreitag erreichten die Temperaturen 25 Grad. Und auch am Samstag und Sonntag können sich die Menschen in Bonn und der Region auf viel Sonne freuen.

Und auch am Montag bleibt es bei rund 24 Grad warm, jedoch ziehen ein paar Wolken auf. Überraschend ist das freundliche Wetter nach dem plötzlichen Kälteeinbruch in der vergangenen Woche. In einigen Teilen Deutschlands hat es am Wochenende sogar zeitweise geschneit.

Der erneute Wetterumschwung jetzt mit den fast sommerlichen Temperaturen hält für Allergiker allerdings einen Nachteil bereit: Der Pollenflug der Birke bleibt auch in den kommenden Tagen sehr hoch. Und auch die Belastung von Esche- und Gräser-Pollen ist zu spüren.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen.