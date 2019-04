Bonn und die Region

Bonn/Region. Nach dem Kälteeinbruch mit Schnee am vergangenen Wochenende zeigt sich das Wetter pünktlich zu Ostern von seiner besten Seite. Temperaturen von bis zu 25 Grad sorgen für ein sonniges Osterfest in Bonn und der Region.

Von Jill Mylonas, 15.04.2019

Ostereier suchen bei gutem Wetter im Freien: Das ist in diesem Jahr laut Jürgen Schmidt von Wetterkontor möglich. "Die gesamte Woche sieht sehr gut aus", sagt der Diplom-Meteorologe. "Es wird ein sonniges Osterfest." Zu verdanken sei das Hoch "Katharina". Die Temperaturen erreichen am Dienstag und Mittwoch Werte von bis zu 19 Grad.

Für einige Wolken sorgt indes laut Schmidt Tief "René", dass aus Rheinland-Pfalz in Richtung Bonn kommt: "Durch dieses leichte Tief ist es an beiden Tagen möglicherweise etwas bewölkt. Dienstagabend kann es auch regnen." Ansonsten bleibe es aber trocken und mild mit viel Sonnenschein.

Spätestens an Gründonnerstag knacken die Temperaturen dann die 20-Grad-Marke. Bis Sonntag gibt es dann "Sonne pur", so Schmidt. Sogar 25 Grad sagt er für Freitag und Samstag voraus. Wie das Wetter am Ostermontag wird, kann Schmidt noch nicht mit Sicherheit sagen, "es wird aber wahrscheinlich so warm und sonnig bleiben", sagt er.

Überraschend ist das freundliche Wetter nach dem plötzlichen Kälteeinbruch in der vergangenen Woche. In einigen Teilen Deutschlands hat es am Wochenende sogar zeitweise geschneit. Ob der Winter nochmal zurückkommt, ist ungewiss. "Für eine Vorhersage ist es noch etwas zu früh."

Der erneute Wetterumschwung jetzt mit den fast sommerlichen Temperaturen hält für Allergiker allerdings einen Nachteil bereit: Der Pollenflug der Birke bleibt auch in den kommenden Tagen sehr hoch.

