Weiberfastnacht in Bonn und Köln

RHEINLAND. Regen und schwere Sturmböen: Weiberfastnacht dürfte es im Rheinland mild, aber ziemlich ungemütlich werden. Ob der Zug und der Rathaussturm in Beuel sowie die After School Party auf dem Münsterplatz wie geplant stattfinden können, entscheidet sich erst am Morgen.

23.02.2017

"Auch einzelne Gewitter mit orkanartigen Böen sind im Bereich des Möglichen", sagte Meteorologe Malte Witt am Mittwoch in Essen. Ab dem Nachmittag müsse mit Regenschauern und Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, abends mit örtlichen Orkanböen.

In Beuel, wo ab 10 Uhr der Zug und ab 12 Uhr der Sturm aufs Rathaus stattfinden soll, will man nicht voreilig sein, sondern die Entscheidung über eine Absage erst am Donnerstagmorgen um 8 Uhr treffen. Man beobachte die Entwicklung des Wetters sehr genau und handele gemäß Sicherheitskonzept, so Veranstalter Christian Siegberg. Das bedeutet: "Von Hinweisen über Sicherung von losen Gegenständen, Unterbrechung der Veranstaltung bis hin zur kompletten Absage ist alles beschrieben."

Dasselbe gilt nach Auskunft der Stadt Bonn für die After School Party, die im Karnevalszelt der Stadtsoldaten auf dem Münsterplatz abläuft. In den Bornheimer Ortsteilen Roisdorf und Kardorf sollen die Züge (14 und 14.40 Uhr) aller Voraussicht nach stattfinden. Aber auch hier wollen die Veranstalter die Wetterlage im Blick behalten und gegebenenfalls den Zugweg ändern.

Der Kölner Straßenkarneval soll trotz der Wetterprognosen wie geplant an Weiberfastnacht auf dem Alter Markt starten. Zu diesem Ergebnis kamen am Mittwoch Vertreter der Stadt Köln, des Festkomitees und der Polizei. In Düsseldorf wollen die Karnevalisten am Donnerstagmorgen entscheiden, ob das Programm verkürzt wird. Im vergangenen Jahr musste wegen des Wetters der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf abgesagt werden. Ab Freitag soll der Wind nachlassen. Die Temperaturen sinken Freitag und Samstag auf 5 bis 7 Grad. In der Nacht zum Samstag sei Frost bis in tiefe Lagen möglich. Zum Sonntag soll es wieder milder werden. Der Rosenmontag wird nach ersten Prognosen nicht ganz so nass und stürmisch. (ga/dpa)