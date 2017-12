YouTube Stars

10.12.2017 Berlin. Was bekomme ich zu Weihnachten geschenkt? Und was schenke ich anderen? Je näher das Fest rückt, desto mehr machen sich Leute Gedanken über diese Frage. Auch Roman und Heiko Lochmann von den Lochis halten Ausschau nach Dingen, die sie verschenken wollen.

Die Geschenke sind aber nicht das Wichtigste an Weihnachten, meint Roman. „Geschenke werden teilweise auch überbewertet“, sagte er den dpa-Nachrichten für Kinder. Für die beiden Brüder sei es das Schönste, an Weihnachten Zeit mit der Familie zu verbringen. „Das klingt kitschig, ist aber einfach wahr“, sagte Roman. „Gerade wenn man so viel unterwegs ist und so viel nicht zu Hause.“