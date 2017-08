Kommentar zu Christian Wulff

Bonn. Warum Ex-Bundespräsident Christian Wulff mit seinem neuen Job keine gute Figur abgibt, kommentiert Nils Rüdel.

Von Nils Rüdel, 07.08.2017

"Yargicis einzigartiger Stil überrascht seine geschmackvollen Kunden immer wieder aufs Neue“, heißt es auf der Webseite der türkischen Modemarke. Deren Prokurist für Deutschland, so wird berichtet, ist Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Damit hat er tatsächlich aufs Neue überrascht – mit Stil und Geschmack hat seine neue Aufgabe indes wenig zu tun.

Wulff, der einen „Ehrensold“ von mehr als 230.000 Euro pro Jahr bekommt, soll also Geld von dem türkischen Modelabel erhalten, das in Deutschland expandieren will. Und zwar obendrauf. Das ist laut Staatsrechtlern völlig legal. Doch damit ist es nicht auch gleichzeitig richtig.

In seinem Eid schwört ein Bundespräsident, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Das sollte er auch als Ex-Bundespräsident tun, statt den Nutzen einer Modefirma zu mehren.

So hat sich Wulff wieder einmal Wut und Häme zugezogen. 2012 trat er zurück, weil er der Vorteilsnahme beschuldigt und von einer Medienmeute zum Abschuss freigegeben wurde. Das war überzogen, schließlich wurde Wulff freigesprochen. Doch mit seinem neuen Job arbeitet er an der eigenen Rufschädigung mit.

Man kann nun fordern, das Gesetz über die Ruhestandsbezüge zu ändern, wie es Politiker mit wahlkampftauglicher Empörung tun. Letztlich sollte das aber nicht nötig sein. Denn ein Bundespräsident mit Format sollte eigentlich genug Elder Statesman in sich tragen, um sich nach seiner Amtszeit sinnvoll und ehrenamtlich in die Gesellschaft einzubringen. Hätte Wulff dieses Format, gäbe es die Diskussion erst gar nicht.