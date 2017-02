Kommentar zum Besuch Merkels in der Türkei

Besuch in der Türkei: Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

03.02.2017 Berlin. Den diplomatischen Ritt auf der Rasierklinge hat Kanzlerin Angela Merkel ohne größere Blessuren überstanden – die Balance von notwendiger Kritik einerseits und Lob für die massenhafte Aufnahme syrischer Flüchtlinge sowie Mitgefühl angesichts der Todesopfer in der Putschnacht andererseits ist halbwegs geglückt.

Der Gesprächsfaden mit der Türkei, den die Bundesregierung trotz aller Schwierigkeiten nicht abreißen lassen will, ist am Donnerstag im übertragenen Sinne schon fast zu einem dicken Seil geworden. Satte zweieinhalb Stunden hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ankara mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan ausgetauscht – sie haben sich also immer noch etwas zu sagen. In einer Zeit, die mehr geprägt ist von Verbalattacken als dem Versuch der Zusammenarbeit, ist das fast schon ein Wert an sich.

Mit einer radikalen Ächtung oder Sanktionierung der Türkei, deren Staatsapparat nach dem Putschversuch des vergangenen Jahres mit unbotmäßiger Härte gegen Anwälte, Journalisten und Oppositionelle vorgeht, wäre nämlich nichts gewonnen: Wer die Tür ganz zuschlägt, kann überhaupt nicht mehr beeinflussen, was im Nachbarzimmer passiert.

Vor Erdogans Karren hat sich Merkel, die auf seine Kooperation in der Flüchtlingspolitik, der Zypernfrage, der Nato oder in Syrien angewiesen ist, dennoch nicht spannen lassen. Wer den Auftritt der Kanzlerin gesehen hat, wird schwerlich den Vorabkritikern des Besuchs Recht geben können, die ihn als Unterstützung für Erdogans autokratische Verfassungsreform interpretiert haben, die den Türken demnächst in einem Referendum vorgelegt wird. Dazu ist Merkel diplomatisch zu versiert: Sie traf nicht nur mit Vertretern der Opposition zusammen, sie sprach auch, direkt neben Erdogan sitzend, die Bedeutung der Gewaltenteilung für eine Demokratie an und verlangte internationale Wahlbeobachter, die die Rechtmäßigkeit der anstehenden Volksabstimmung überprüfen sollen. Vor Erdogan im Staub zu kriechen, ist etwas anderes.

Eine langfristige Strategie zum Umgang mit der Türkei erwächst daraus freilich noch nicht. Bisher hat die EU nur eine rote Linie gezogen: Sollte die Todesstrafe in der Türkei wieder eingeführt werden, würde dies die EU-Beitrittsgespräche endgültig beenden. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass alles andere erlaubt ist und keine Konsequenzen im Verhältnis zu Berlin und Brüssel hat. Möglicherweise hat Merkel bei diesem Besuch den Grundstein dafür gelegt: Sollten Wahlbeobachter nämlich ganz offiziell Unregelmäßigkeiten feststellen, böte das die Möglichkeit zu einer entschiedeneren Reaktion. Über allem schwebt jedoch die Notwendigkeit, dass die EU ihren Grenzschutz selbst besser organisiert – erst dann wird Europas Abhängigkeit von Erdogan deutlich geringer werden. (Christopher Ziedler)