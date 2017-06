Veranstaltungsreihe

Siebengebirge. Neben den Kunsttagen gehören 13 weitere Veranstaltungen zum Programm des Königssommers. Los geht es am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, mit einem XXL-Wochenende.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2017

An beiden Tagen findet ab 10 Uhr in der Altstadt Wet Painting statt: Künstler arbeiten dann im Freien arbeiten, ihre Arbeiten werden am Sonntag ab 15 Uhr in Haus Bachem versteigert.

Am Samstag um 20 Uhr startet die achte Auflage der 7 Mountains Music Night. 20 Bands präsentieren sich an verschiedenen Orten in Königswinter und Bad Honnef. Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr das Sea Life Sommerfest statt. Von 12 bis 18 Uhr gibt es Blues, Folk, Jazz und vieles mehr beim Straßenmusikfestival in der Altstadt. Weiter geht es am Sonntag, 9. Juli, mit einem Antik-, Kunst- und Designmarkt auf dem Markt.

Unter dem Motto „SommerWein“ dreht sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, am Sankt Sebastianuskreuz alles um den Wein, wenn dort zwei Siebengebirgswinzer ihre Tropfen vorstellen.

„Kunst gegen Populismus“ ist die künstlerische Auseinandersetzung der Gruppe antiform überschrieben, die ab Samstag, 22. Juli, bis zum 3. September in der Rheinapotheke an der Königswinterer Hauptstraße zu sehen ist. Foodtrucks machen am Wochenende, 29. und 30. Juli, zum Street Food Festival auf dem Marktplatz Station.

Zum Kunsthandwerkermarkt lädt die Stadt am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, ein. Er findet traditionell rund um Haus Bachem statt. Bis zum 3. September zeigt die „Zentrale für Freiraum und Subkultur“ Werke verschiedener Künstler. Vernissage ist am Samstag, 12. August, um 20 Uhr an der Hauptstraße 335.

Das antiform Performance und Theaterfestival findet am Wochenende, 19. und 20. August, jeweils ab 14 Uhr in der Altstadt statt. Das Museumsfest am Samstag, 2. September, im Siebengebirgsmuseum beschließt den Königssommer. Es gibt Führungen, Kabarett mit Markus Maria Profittlich und Kinderprogramm.