40 Jahre GA-Wandertag

Remagen / Bad Breisig. In diesem Jahr wird der GA-Wandertag 40 Jahre alt. Aus diesem Grund zeigt der GA noch einmal die schönsten Wandertags-Touren. Heute zeigt der GA, dass es nicht immer am Rhein entlang gehen muss.

Es muss nicht immer der Rhein sein. Sicherlich gehört das linksrheinische Flussufer zwischen Remagen und Bad Breisig zu einem Abschnitt, der bei Wanderern und Radfahrern gleichermaßen beliebt ist. Eine Wanderung zwischen diesen beiden Städten und dem dazwischen liegenden Sinzig muss allerdings nicht zwingend am Rhein entlangführen. Wer Steigungen nicht scheut, kann auf den Höhen eine wunderbare Landschaft entdecken – so wie es auch beim GA-Wandertag im Jahr 2011 der Fall war:

Am Remagener Bahnhof beginnt die knapp 20 Kilometer lange Wanderung – vielleicht aber nicht sofort. Schließlich lohnt es sich, etwas Zeit in einen Rundgang durch das Stadtzentrum zu investieren. Menschen lebten im Bereich des heutigen Remagen bereits zu den Zeiten der alten Römer. Der Name RIGOMAGUS ist allerdings keltischen Ursprungs. Erstmals erwähnt wurde er in einem Bericht des römischen Historikers Ammianus Marcellinus über den Germanenfeldzug des Kaisers Julian im Jahr 356. Erstmalig urkundlich erwähnt wurde Remagen im Jahr 755. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt heutzutage das Friedensmuseum in den Türmen der einstigen Ludendorff-Brücke. Diese ging als Brücke von Remagen im Zweiten Weltkrieg in die Geschichte ein. Ein weiterer Anziehungspunkt – nicht nur für Gläubige – ist die Apollinariskirche auf dem Apollinarisberg. Diesen gilt es vom Bahnhof aus hoch zu wandern. Dabei wird schon klar: Wer die Höhen genießen will, muss sie erst einmal hinauf.

Foto: Christoph Meurer Von Remagen nach Bad Breisig: Ein Baum im Sonnenschein nahe des Forsthauses Erlenbusch.

Durch ein kleines Waldstück hinter Remagen erreicht der Wanderer das Forsthaus Erlenbusch, das bereits seit 1913 existiert. Einen Steinwurf entfernt bewirtschaften Bauern ihre Felder. Der Rhein und der Trubel der Stadt Remagen sind hier gedanklich schon ganz weit weg. Feld und Wald wechseln sich ab, ebenso wie asphaltierte und unbefestigte Wege. Vorbei an einigen Höfen führt der Weg über den Heimersheimer Pfad wieder in Richtung Wald und zunächst an ihm entlang. Zahlreiche Hinweistafeln weisen auf den Artenreichtum der dortigen Flora hin. Bald ist der Wanderer wieder von Bäumen umgeben, die Wege sind ein Paradies für Jogger und Menschen, die ihre Hunde spazieren führen. Mitten im Gehölz trifft der Wanderer auf einen Zaun am Wegesrand – mit Grabsteinen dahinter. Ein Schild erläutert, dass sich nicht mehr feststellen lässt, wann diese jüdische Ruhestätte einst angelegt wurde. Einige Gräber sind noch erhalten, deren Daten reichen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, erfährt der geschichtlich Interessierte, der dann weiter durch den Wald geht.

Streckenporträt Remagen Nach dem Start am Bahnhof führt der Weg bergauf an der Apollinariskirche vorbei über die Birresdorfer Straße und den Jerusalemweg durch ein Waldstück in die Felder. Von dort geht es am Forsthaus Erlenbusch vorbei. Rund 600 Meter geht es auf dem asphaltierten Ahrweilerweg, der nach einer Rechtskurve an der zweiten Kreuzung links in den Heimersheimer Pfad übergeht. Auf diesem geht es am Fronhof, am Hubertushof sowie am Lützelbachhof vorbei. Dahinter trifft der Heimersheimer Pfad auf die Ecke Auf der Neide/Waldburgstraße. Rechts ab wird nach rund 200 Metern ein Wanderparkplatz erreicht. Von dort geht es zunächst am Wald entlang und später in den Wald. Nach rund 500 Metern Weg befindet sich rechts ein alter jüdischer Friedhof. Nach weiteren 500 Metern geradeaus wird der Abstieg nach Bad Bodendorf erreicht.

Bad Bodendorf In Bad Bodendorf führt die Strecke durch die Schützenstraße, die Hauptstraße, die Bahnhofstraße und die Bäderstraße, bis die Ahr erreicht wird. Am linken Flussufer geht es rund 1,2 Kilometer – vorbei am Tiergehege der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich – bis zur nächsten Brücke über die Ahr. Am anderen Ahrufer führt der Weg rund einen Kilometer nach Sinzig.

Sinzig Hinter der Brücke – unter der Kölner Straße hindurch – geht es die zweite Straße rechts hinein. Über die Jahnstraße und die Barbarossastraße (Sinziger Schloss) führt der Weg hoch zum Rathaus und der St.-Peter-Kirche. Wieder hinaus aus Sinzig geht es über die Gudestraße rechts in die Koblenzer Straße und dann links in die Helenbergstraße. Vom Ende der Straße führt ein Feldweg steil bergauf. Nach rund 300 Metern wird der Zimertsweg erreicht, der in den Wald führt. Als Orientierung dienen dort die Schilder, die auf den Rheinburgenweg hinweisen. Durch den Wald wird – fast geradeaus nach rund 3,3 Kilometern – der Gutshof Mönchsheide erreicht. Daran vorbei gelangt man auf den Förster-Steffens-Weg, der über einen Seitenarm hinunter nach Bad Breisig führt.

Bad Breisig Über die Frankenbachstraße, den Dahlienweg, die Eifelstraße, die Albert-Mertes-Straße und die Brunnenstraße wird nach rund zwei Kilometern – vorbei an den Römer-Thermen – das Ziel, der Bahnhof von Bad Breisig, erreicht.

Steil ist der Aufstieg von Remagen, nicht minder steil ist der Abstieg nach Bad Bodendorf, der unvermittelt erreicht wird. Spätestens hier wird deutlich, dass der Weg nichts für völlig Untrainierte ist. Die Schritte werden kürzer, wenn es auf den Sinziger Stadtteil zugeht. Auch dieser kann eine lange Geschichte vorweisen. Als „budendorpht“ taucht der Ort in einem Verzeichnis der Abtei Prüm aus dem Jahr 893 auf. Andere Quellen weisen auf eine mögliche noch ältere Erwähnung hin. Im Laufe der Geschichte wurde Bodendorf aufgrund seiner Lage an der Nordtrasse der alten Aachen-Frankfurter-Heerstraße mehrfach gebrandschatzt. Eine Tafel an der Schützenstraße zählt oranische Kriegsvölker (1568), spanische Truppen (1588), Kaiserliche (1642), Münsteraner Truppen (1667), Franzosen (1676), Lothringer (1692) und Engländer (1704) auf. Davon haben sich die Bodendorfer indes nicht unterkriegen lassen und ihren Ort immer wieder aufgebaut. So zeigt sich dem Wanderer etwa ein wunderbares Fachwerkpanorama in der Hauptstraße. Von dort aus geht es gen Süden in Richtung Ahr. Am Fluss entlang führt der Weg nach Sinzig. Sanft plätschert der Fluss zum Rhein dahin. Doch Vorsicht: Die Strecke entlang der Ahr ist eine beliebte Fahrroute und wird von einigen Radlern mitunter mit einer Fahrradautobahn verwechselt.

Foto: Christoph Meurer Zeit für eine Pause: Am Ufer der Ahr zwischen Bad Bodendorf und Sinzig lässt es sich gut rasten.

Wer mit Kindern unterwegs ist, wird jetzt nicht um einen Zwischenstopp herumkommen. Ende der 1960er Jahre legte eine Gruppe von Naturfreunden auf der Flurgrenze zwischen Bad Bodendorf und Sinzig einen Teich an. Nach einem dort lebenden Schwanenpärchen wurde er Schwanenteich genannt. Nach und nach entstanden weitere Tiergehege. Heute lassen sich Pfauen, Esel, Hühner, Enten, Schafe, Ziegen oder Kaninchen bestaunen. Über die nächste Brücke wird dann die Flussseite gewechselt, und bald ist Sinzig erreicht.

Für das Jahr 40 nach Christus lässt sich auf dem Gebiet des heutigen Sinzig die Ziegelei einer römischen Legion nachweisen. Eine Tonwarenmanufaktur ist wiederum für das Jahr 140 belegt. Die älteste bislang bekannte urkundliche Erwähnung Sinzigs stammt aus dem Jahr 762. Im Mittelalter blühte die Stadt als Kaiserpfalz auf. Nachweislich residierte der berühmte Kaiser Friedrich Barbarossa zwischen 1152 und 1180 hier viermal. 1267 wurden Sinzig schließlich die Stadtrechte verliehen. Die Innenstadt um Rathaus und St.-Peter-Kirche bietet sich für eine Verschnaufpause an. Der Wanderer sollte diese Gelegenheit nutzen. Über die Helenbergstraße geht es nämlich steil bergan, bis mit wenig Luft in den Lungen die Höhe des Ziemert, des Sinziger Hausbergs, erreicht ist.

Foto: Christoph Meurer Wandern anno dazumal: Der preußische Meilenstein in Sinzig weist Entfernungen im alten Längenmaß aus.

Der Wanderer befindet sich nun rund 200 Meter über dem Meeresspiegel. Dabei werden ihm vermutlich rot-weiße Schilder am Wegesrand auffallen. Diese weisen auf den Rheinburgenweg hin, den der Wanderer bereits an früheren Stellen der Strecke gekreuzt hat. Auf einer Länge von etwa 200 Kilometern führt der Rheinburgenweg vom Rolandsbogen bei Remagen bis zum Bingener Mäuseturm. Der Wanderer kann sich nun an den Schildern des Weges 3,3 Kilometer durch den Wald orientieren, bis sich zu seiner Rechten ein offenes Feld auftut. Hier befinden sich der Gutshof Mönchsheide und der gleichnamige Bad Breisiger Segelflugplatz. Beides wird allerdings rechts liegengelassen. Schließlich wartet der Abstieg nach Bad Breisig über einen Seitenarm des Förster-Steffens-Wegs, der auf der Frankenbachstraße endet. Bad Breisig ist erreicht.

Der Ortsteil Niederbreisig erhielt 1958 den Titel „Bad“, die erste Thermalquelle wurde aber schon 1914 erbohrt. Selbstredend ist die Geschichte des Orts viel länger. Der Name „Breisig“ entstammt dem Keltischen, und in der Römerzeit begann bei „Brisiacum“ mit dem Vinxtbach die Grenze zwischen den Provinzen Nieder- und Obergermanien.

Fakten und Sehenswürdigkeiten Start Am Bahnhof von Remagen. Dort stehen Parkplätze zur Verfügung. Ein Stadtrundgang lohnt sich.

Anfahrt Von Bonn ist Remagen über die B 9 in knapp 30 Minuten zu erreichen, aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis über Wachtberg-Werthhoven und Grafschaft-Birresdorf.

ÖPNV In Remagen, Sinzig und Bad Breisig halten Nahverkehrszüge aus Bonn kommend.

Länge und Dauer Die knapp 20 Kilometer sind in vier Stunden zu bewältigen. Mit Pausen sollte mehr Zeit eingeplant werden.

Schwierigkeitsgrad Die Wanderung führt über Wald-, Feld- und Wirtschaftswege sowie innerorts über Straßen. Allerdings weist die Strecke einige mittelschwere Steigungen und Gefälle auf. Wanderer sollten aus diesem Grund gut zu Fuß sein, für Personen mit Kinderwagen und kleinen Kindern ist der Weg nicht geeignet.

Höhenprofil Hinter Remagen sowie hinter Sinzig steigt die Wanderstrecke steil an. Wanderer sollten daher bei guter Kondition und trittsicher sein.

Einkehr In Remagen, Bad Bodendorf, Sinzig und Bad Breisig gibt es zahlreiche Restaurants.

Friedensmuseum Brücke von Remagen Das Museum beschäftigt sich mit Remagen im Zweiten Weltkrieg und befindet sich im Brückenkopf der ehemaligen Ludendorff-Brücke. Diese sollte in den letzten Kriegstagen eigentlich gesprengt werden, die Alliierten schafften es aber, über die Brücke den Rhein zu passieren. Wenige Tage später stürzte sie ein.

Apollinariskirche Die neugotische Kirche wurde 1857 eingeweiht. Die erste Kirche hoch über Remagen wurde vermutlich bereits im 9. Jahrhundert gebaut. An Sonntagen ist der Garten geöffnet, von dem man einen weiten Blick über den Rhein hat.

Alter jüdischer Friedhof Auf dem Weg zwischen Remagen und Bad Bodendorf liegt ein alter jüdischer Friedhof. Einige Grabsteine sind noch erhalten. Wann der Friedhof angelegt wurde, ist nicht bekannt.

Schloss Sinzig Die neugotische Villa an der heutigen Barbarossastraße wurde zwischen 1856 und 1859 errichtet. Heute wird sie von der Stadt Sinzig für Repräsentationszwecke und als Heimatmuseum genutzt.

Puppenmuseum Bad Breisig Das Museum im ehemaligen Breisiger Rathaus, Koblenzer Straße 31, präsentiert ein Stück Alltagsgeschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Von der Frankenbachstraße ist der Bahnhof von Bad Breisig in knapp zwei Kilometern erreicht. Einmal noch muss der Wanderer seine Kräfte sammeln: Der Dahlienweg steigt zur Eifelstraße hin gut an. Am Bahnhof angekommen könnte nun nach knapp 20 Kilometern die Rückreise angetreten werden – vielleicht aber nicht sofort.

Durch den Kurpark geht es zum Rhein. Auf der Promenade gibt es viele Möglichkeiten, sich nach getaner Wanderarbeit zu stärken und dabei auf den dahinfließenden Strom zu schauen. So ganz ohne Rhein geht es eben doch nicht.

Anlässlich des 40. GA-Wandertags im September präsentieren wir in den kommenden Wochen dienstags und donnerstags die zehn schönsten Routen aus 40 Jahren GA-Wandertag.