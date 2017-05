40 Jahre GA-Wandertag

Drachenfelser Ländchen. In diesem Jahr wird der GA-Wandertag 40 Jahre alt. Aus diesem Grund zeigt der GA noch einmal die schönsten Wandertags-Touren. Diesmal geht es auf einen Rundkurs durch Wachtberg, wo der Wanderer Natur pur erleben und an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeikommen kann.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ob aus Bonn oder der Region kommend: Das Drachenfelser Ländchen hat für Wanderfreunde den Charme, dass es ohne weite Anreise schnell erreichbar ist. Gerade sonntags bei schönem Wetter, wenn sich die Autos auf dem Weg in die größeren und bekanntere Wandergebieten an Rhein und Ahr erfahrungsgemäß stauen. Also nichts wie auf, die Wanderstiefel schnüren und dann geht es schon los. Der General-Anzeiger hatte vor 16 Jahren zum Wandertag durch das Drachenfelser Ländchen eingeladen. Seither hat sich dort viel getan. Vor allem in den Ortschaften der Gemeinde Wachtberg, die besonders bei jungen Familien mit Kindern beliebt sind. Viele neue, vor allem hübsche Wohnsiedlungen sind seither entstanden.

Foto: Lisa Inhoffen Immer wieder sind auch Reiter auf den Wegen anzutreffen - immerhin hat Wachtberg eine der höchsten Pferdedichten in Deutschland.

Der Wanderparkplatz am Beckers Kreuz gegenüber der Pferdeklinik Kottenforst ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Rundwanderung, zumal man ihn nicht nur gut mit dem Auto, sondern auch mit dem Linienbus erreichen kann. Apropos Pferde: Wachtberg gilt als einer der Standorte mit der größten Pferdedichte in ganz Deutschland. Deshalb muss man sich auch nicht wundern, wenn man auf dem Weg über Villiprott, Pech, Gimmersdorf an Berkum vorbei über Holzem nach Villip immer wieder Reiterinnen und Reitern begegnet.

Etwa 15 Kilometer lang ist unser Weg, für den man sich mit Pausen eingerechnet mindestens vier Stunden Zeit nehmen sollte – wenn nicht sogar mehr. Denn es gibt viel zu sehen unterwegs. Allein die Kirchen und Kapellen aus unterschiedlichen Epochen, die in der Gemeinde Wachtberg vom tief verwurzelten Glauben der Menschen zeugen, lohnen einige Abstecher und auch Umwege.

Streckenportrait Los geht's am Wanderparkplatz Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz in Villip am Beckers Kreuz gegenüber der Pferdeklinik Kottenforst. Wir gehen rechts auf dem Wanderweg durch den Kottenforst nach Villiprott und gelangen zum Forsthaus Schönwaldhaus. Dort biegen wir rechts auf den Waldweg ab und gehen weiter durch den Kottenforst in Richtung Pech. In Pech angekommen steigen wir über den Gudenauer Weg ab und wandern durch das Dorf bis zur Pecher Hauptstraße. Dort halten wir uns links und gehen bis zur Ecke an der Seibachstraße. Dann geht es rechts über die Brücke, die den Bad Godesberger Bach und die L 158 überquert.

Auf dem grünen Weg Wir bleiben ein Stück auf der Seibachstraße und gehen weiter in Richtung Grüner Weg. Es geht ein wenig bergauf, die Steigung ist aber auch für ungeübte Wanderer leicht zu bewältigen. Dann stoßen wir auf den Grünen Weg, auf den wir nach rechts abbiegen. Der Grüne Weg ist Teil des Rundwegs Wachtberg und führt uns am alten Wasserwerk vorbei bis zum Ortseingang Gimmersdorf. Dort lädt eine Bank unter einem Baum zur Rast ein.

Über Spielplätze und Burg Odenhausen Nun halten wir uns rechts und überqueren die K 57. Über Feldwege wandern wir gemütlich nach Berkum. Vor uns liegt der Stumpeberg, der an seinem höchsten Punkt 238 Meter misst. Kurz vor dem Altenpflegeheim Limbachstift biegen wir nach rechts auf dem Weg zum Grillplatz ein. An der Ecke befindet sich ein großer Spielplatz – ein idealer Rastplatz für Familien mit Kindern. Am Grillplatz Sankt Florian wandern wir vorbei an blühenden Obstbäumen und gelangen zum Tennisverein Wachtberg. Von dort aus gehen wir weiter über den Rundweg 3 und stoßen wenig später auf die Burg Odenhausen.

Auf zum Endspurt Über die Oberdorfstraße gelangen wir zum 258 Meter hohen Wachtberg. Wer sich das Kriegerdenkmal dort ansehen will, muss auf die Beschilderung achten, die den Weg nach rechts weist. Nach gut einem Kilometer erreicht man über die Holzemer Allee die gleichnamige Ortschaft. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Ziel. Nachdem die Krahnhofstraße überquert wurde, gelangt man wieder auf den Rundweg Wachtberg, den wir in Richtung Falderhof weiterwandern, bis wir Burg Gudenau erreicht haben.

Zurück nach Kottenforst Wir queren die L 158, gehen ein kurzes Stück nach links und biegen dann rechts in den Buschweg ein, der uns an der Pferdeklinik Kottenforst vorbei wieder zum Ausgangspunk am Wanderparkplatz führt.

Ein besonderer Reiz des Drachenfelser Ländchens liegt vielleicht auch daran, dass man von verschiedenen Stellen aus immer wieder einen schönen Blick auf das auf der anderen Rheinseite gelegene Siebengebirge hat und bei klarer Sicht den Petersberg und den Drachenfels gut erkennen kann. Vor allem vom 258 Meter hohen Wachtberg aus, der Namensgeber und Mittelpunkt der Gemeinde ist. Allerdings: Mit diesem Ausblick hat die Bezeichnung „Drachenfelser Ländchen“ nichts zu tun. Den Historikern zufolge stammt sie von den Rittern von Drachenfels, denen das Gebiet rund um den Wachtberg einst gehörte.

Vom Wanderparkplatz führt ein kurzer Weg durch den Kottenforst nach Villiprott, vorbei am Gasthaus Waldesruh neben der Försterei Schönwaldhaus. Das Wirtshaus mit Biergarten bietet sich am Ende des Rundwegs zur Einkehr an. Aber auch unterwegs, in den Dörfern, finden sich immer wieder nette Gaststätten, in denen man sich erfrischen und stärken kann. Trotzdem sollte man eine ausreichende Ration Wasser immer im Rucksack dabei haben und für alle Fälle natürlich auch etwas zu Essen.

Foto: Lisa Inhoffen Kirche Villip

Weiter geht es auf dem Wanderweg in Richtung Pech. Ein Dorf, in dem die Moderne und das Historische nahe beieinanderliegen und sich optisch erstaunlich gut vertragen. Auf der einen Seite schicke Architektenhäuser mit viel Glas, auf der anderen Seite entlang der Pecher Hauptstraße liebevoll gepflegtes und sorgsam restauriertes Fachwerk. Immerhin mehr als 2600 Einwohner zählt das einstige Bauerndörfchen, in dem sich auch gerne die Prominenz niederlässt, wie etwa der im vorigen Jahr verstorbene ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. Und wenn man schon Pech heißt, was liegt da näher, als für sein Dorf mit dem pfiffigen Spruch zu werben: „Zum Glück gibt es Pech“.

Von Pech aus geht es weiter Richtung Gimmersdorf. Von der Höhe gelangt man durch einen Hohlweg hinunter zur Pecher Hauptstraße und quert über eine Brücke den Bad Godesberger Bach und die L 158. Immer der Nase nach geht es zunächst entlang der Seibachstraße auf einen Wirtschaftsweg, der über die Felder vorbei an Bauernhöfen und Pferdekoppeln gen Gimmersdorf führt. Ein angenehmer Weg mit Blick über das Heltenbachtal und gut zu bewältigender leichter Steigung, bei dem auf der einen Seite der Wald Schatten spendet und auf der anderen Seite der Blick über Getreidefelder in die Ferne schweifen kann.

Wer dem Dörfchen Gimmersdorf einen Besuch abstatten will, der kann im Ortskern historische Gebäude entdecken, die zum Teil aus den lokalem Gesteinsarten wie Trachyt oder Basalt errichtet wurden. Sehenswert ist auch die kleine barocke Kapelle im Ort. Sie wurde 1713 erbaut und ist dem Heiligen Joseph geweiht.

Fakten und Sehenswürdigkeiten Die Strecke Die Strecke ab Beckers Kreuz ist etwa 15 Kilometer lang und verläuft überwiegend über befestigte Wege, so dass sie sich durchaus auch für Kinderwagen eignet. Es gibt nur wenige Steigungen.

Anfahrt Die Anfahrt: Mit dem Auto über die A 565, Abfahrt Meckenheim-Merl. Auf die L 158 in Richtung Villip abbiegen, dann nach links in die Straße Beckers Kreuz einbiegen. Der Wanderparkplatz befindet sich gleich am Anfang auf der linken Seite.

Öffentliche Verkehrsmittel ÖPNV: Zum Beckers Kreuz fährt die Buslinie 855, die zwischen Bad Godesberg Rheinufer und Meckenheim-Bahnhof pendelt. Wahlweise kann man unter anderem auch die Buslinie 857 nehmen, die ebenfalls zwischen Bad Godesberg Bahnhof und Meckenheim pendelt und in Villip hält.

In und um Wachtberg Das Gemeindegebiet Wachtberg ist eine Landschaft vulkanischen Ursprungs und bietet viele schöne Rad- und Wanderrouten an. Zum Beispiel den Wachtberger Radrundkurs oder die Feuerroute zwischen Rheinbach und Rodderberg. Mehr Informationen im Internet unter www.wachtberg.de.

Wasserburg Odenhausen Die Burg Odenhausen ist eine zweiteilige Wasserburg. Sie besteht aus aus einem Wirtschaftshof (Vorburg) und Herrenhaus (Hauptburg). 1316 wurde sie erstmals erwähnt.

Besichtigung der Anton-Raaf-Kapelle Die „Anton-Raaf-Kapelle“ St. Johannes Nepomuk in Holzem wurde 1744 vom Tenorsänger Anton Raaff gestiftet. Auskunft zur Besichtigung erteilt das örtliche Pfarrbüro: 02 28/34 27 30.

Kirche St. Simon und Judas Thaddäus Kirche St. Simon und Judas Thaddäus in Villip : Ältester Teil der Kirche ist der spätgotische Chor aus dem 15. Jahrhundert. 1713 wurde ein hallenartiges Langhaus und 1749 ein Westturm angebaut. Neben der Kirche befindet sich das ehemalige Pfarrhaus von 1751. Glockenturm ist tagsüber geöffnet (mit Blick in die Kirche).

Großradaranlage des Fraunhofer-Instituts Das Radom bei Berkum ist eine umkleidete Großradaranlage des Fraunhofer-Instituts. Es kann nach schriftlicher Anfrage besichtigt werden. Nähere Infos: www.fkie.fraunhofer.de sowie www.fhr.fraunhofer.de

Einkehrmöglichkeiten Die Einkehr: Am Wochenende geöffnet haben unter anderem das Gasthaus Waldesruh in Villiprott (samstags ab 12, sonntags ab 11 Uhr) oder „Da Giuseppe“ in Berkum (mittwochs bis sonntags 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr, montags geschlossen, dienstags ab 18 Uhr.)

Wer noch Zeit für einen zusätzlichen Abstecher hat, kann von Gimmersdorf aus gut zwei Kilometer weiter zum Dächelsberg laufen, der wie der Stumpeberg oder Wachtberg vulkanischen Ursprungs ist. 1984 wurde der einstige Steinbruch am Dächelsberg unter Naturschutz gestellt. Er gehört heute zu den bedeutendsten Reservaten der Region, in dem viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten gut gedeihen können. Springfrösche, Zauneidechsen und Schlingnattern, Kleinspechte, Nachtigallen und Teichrohrsänger, Tauben-Skabiosen, Salomonsiegel und Golddisteln finden sich unter anderem auf der Liste der Nabu-Kreisgruppe Bonn, deren Mitglieder der Kreisverwaltung bei der Erhaltung und der Pflege des Naturschutzgebiets seit Jahrzehnten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein neuer Aussichtsturm ermöglicht zudem einen guten Blick über die Landschaft und vor allem in den Vulkankrater.

Das Radom erinnert an einen überdimensionierten Golfball

Der Rundweg von Gimmersdorf aus führt uns über die K57 auf einen Teil der sogenannten Hümerich-Runde weiter in Richtung Berkum, wo am Horizont die riesige silberweiß schimmernde Radarkugel des Fraunhofer-Instituts zu sehen ist. Wenn die Luft dunstig ist, wirkt das Radom beinahe wie ein Raumschiff von einem anderen Stern. Andere denken eher an einen überdimensionierten Golfball. Es handelt sich um die Wetterschutzhülle des größten Weltraumbeobachtungsradars, das bei gutem Wetter über 50 Kilometer weit zu sehen ist. Der riesige Parabolspiegel beobachtet Satelliten, Raketen und Weltraumschrott.

Foto: Lisa Inhoffen Burg Odenhausen lohnt während der Wanderung in jedem Fall einen Abstecher.

Kurz bevor wir das Altenpflegeheim Limbachstift erreichen, biegen wir auf den Weg in Richtung Grillplatz Sankt Florian ein und wandern dort am Tennisclub Wachtberg vorbei zur Burg Odenhausen – eine zweiteilige Wasserburg, die in Privatbesitz ist. Von der offensichtlichen Liebe des Eigentümers zu Großbritannien zeugen eine englische Telefonzelle und der typisch rote Briefkasten vor dem Burgeingang. Es geht nun auf die letzte Etappe in Richtung Wachtberg, der 258 Meter hoch ist und der Gemeinde den Namen gab. 1921 wurde dort ein Kriegerdenkmal errichtet. Unser nächstes Ziel: Die kleine Ortschaft Holzem. Dort lohnt ein Blick auf die St. Johannes Nepomuk-Kapelle, 1744 vom berühmten Tenorsänger Anton Raaff gestiftet. Am Ende der Wanderung gibt es noch eine Burg zu besichtigen: Burg Gudenau, die zu den besterhaltenen rheinischen Wasserburgen zählt und deren barocke Gartenanlage und Teile der Burggrabenmauern bei der Flutwelle im vorigen Jahr leider stark beschädigt wurden. Auch diese Burg befindet sich in Privatbesitz.