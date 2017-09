Wandertag ist gestartet

Siebengebirge. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ist am Sonntagmorgen der 40. Wandertag des General-Anzeigers an Haus Schlesien gestartet. Tausende Wanderer werden den ganzen Tag über auf vier Routen das Siebengebirge erkunden.

Die ersten Wanderer hatten sich bereits auf den Weg gemacht, als Eva Bühler, Leiterin der Marketingabteilung des General-Anzeigers, pünktlich um 9 Uhr an Haus Schlesien in Heisterbacherrott die Strecken für den 40. GA-Wandertag offiziell freigab. Sie vertrat dabei Geschäftsführer Felix Neusser, der krankheitsbedingt absagen musste.

Als Gäste konnte Bühler unter anderem Landrat Sebastian Schuster, Bürgermeister Peter Wirtz und den Vorsitzenden des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge, Hans Peter Lindlar, begrüßen. Ihr besonderer Dank galt den vielen Helfern, unter anderem dem Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft und speziell Thomas Deckert, der die vier Routen ausgearbeitet hatte. Für einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung der Wanderer sorgten erneut die Bundespolizei sowie das Deutsche Rote Kreuz, diesmal der Ortsverein Bad Honnef.

GA-Wandertag 2017 (2)

Foto: Benjamin Westhoff Eva Bühler (links) und Lukas schneiden das Startband zum 40. GA-Wandertag durch.

Während die Wanderer unterwegs waren, wurden in und rund um Haus Schlesien die letzten Arbeiten erledigt. Denn das Dokumentations- und Informationszentrum lud in seiner wunderschönen Hofanlage die Wanderer nach getaner "Arbeit" zum Verweilen ein. Nicht nur die klassische Erbsensuppe der Bundespolizei, die fester Bestandteil des Wandertags ist, wartete dort auf hungrige Teilnehmer. Das Restaurant von Haus Schlesien hatte zudem den Grill angeheizt und weitere Köstlichkeiten für das Büffet bereitgestellt. Zudem konnten sich die Besucher bei der Wander- und Outdoormesse, die erstmals anlässlich des 40. Wandertags stattfand, informieren.

Alle Informationen zu den vier verschiedenen Routen, Anfahrt und Startkarten gibt es hier.