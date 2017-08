40. GA-Wandertag

Am Sonntag, 10. September, ist Haus Schlesien in Königswinter-Heisterbacherrott Start (9 bis 11 Uhr) und Ziel (bis 17.30 Uhr).

Karten für den Wandertag gibt es im Vorverkauf in allen GA-Zweigstellen, in der GA-Agentur Bianca Quadt in Bonn-Beuel und in Haus Schlesien, bei Zeitschriften N. Eimermacher, Hauptstraße 48 in Bad Honnef, bei Schreibwaren Helbig, Heisterbacher Straße in Niederdollendorf, und bei Lotto-Toto-Tabak Helbig, Dollendorfer Straße 16 in Oberdollendorf. Die Teilnahme ist für Kinder bis sechs Jahre kostenlos; ab sieben Jahren kostet die Karte drei Euro im Vorverkauf (an der Tageskasse 3,50 Euro), ab 18 Jahren 3,50 Euro im Vorverkauf und an der Tageskasse vier Euro.

Die Leistungen der Startkarten beinhalten kostenfreie Getränke an den Pausenstationen, die Tombola, eine Urkunde sowie die Nutzung des Bus-Shuttles. Dieser kann nur mit Startkarte, die an allen Anfahrtsstellen zum Tagespreis erworben werden kann, genutzt werden. Aus Bonn fährt das Shuttle ab ZOB, Bussteig F 1 über Beuel, Konrad-Adenauer-Platz, zwischen 8.15 und 10.30 Uhr; ab Bad Godesberg, Stadthalle, von 8.15 bis 10.30 Uhr.

Ein drittes fährt vom Rewe-Markt Thomasberg, Siebengebirgsstraße 27, (Nutzung startkartenfrei) zwischen 8.30 bis 10.45 Uhr. Der Rücktransfer beginnt um 13.30 Uhr, die letzten Fahrten starten um 18 Uhr. Die Nutzung wird dringend empfohlen, da die Parkplätze am Haus Schlesien knapp sind.