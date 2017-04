40 Jahre GA-Wandertag

In diesem Jahr wird der GA-Wandertag 40 Jahre alt. Aus diesem Grund zeigt der GA ab heute die schönsten Wandertags-Touren. Den Auftakt macht der Rotweinwanderweg im Ahrtal.

Es fällt nicht schwer, sich in dieses Panorama zu verlieben. Unzählige Bänke und Aussichtspunkte entlang des Rotweinwanderwegs laden ein, aus der ersten Reihe dieses außergewöhnlichen Schauspiel zu verfolgen. Da trifft, zumindest im Abschnitt zwischen Altenahr und Dernau und dann wieder mit der Felsformation "Bunte Kuh" bei Walporzheim, eine urwüchsige Natur mit dichtem Wald und schroffen Bergen, in die sich in Jahrmillionen die Ahr hineingefräst hat, auf eine von Menschenhand in Jahrhunderten gestaltete Kulturlandschaft.

In Terrassen staffeln sich die Abschnitte der einzelnen steilen Weinberge, jede Parzelle, sei sie auch noch so klein, wird mit aufgereihten Stangen und akkurat gezogenen Drähten für den Weinbau genutzt. Es ist eine gewaltige Architektur, die sich festungsartig die Berge hinauftürmt. Immer arbeitet dort jemand, Weinbau ist Work in progress.

Man fühlt sich an Gemälde von Pieter Breugel erinnert: Am Turm zu Babel wird gebaut und gebaut, er wächst in die Höhe. Hunderte Menschen arbeiten daran. Großer Unterschied: Die Kulturlandschaft entlang der Ahr ist ungleich produktiver. Die Liebe zu dieser eindrucksvollen Allianz zwischen Natur und Kultur ist eine, die mindestens vier Jahreszeiten lang währt. Ein gewaltiges Schauspiel: Im Spätherbst und Winter ragen die Rebstöcke wie verkohlte Knochen aus dem Erdreich, Spalierstangen und Drähte sind sichtbar, man staunt über die gleichmäßigen Bahnen dieses Skeletts, das die Berge überzieht.

Fällt etwas Schnee, wird die Szenerie in Schwarz-Weiß noch bizarrer, unwirklicher. Aber ungemein faszinierend. Bald sprießt das erste Grün an den Bäumen und den wie tot wirkenden Rebstöcken. Und dann explodiert die Natur gleichsam. Überall dichtes Laub. Plötzlich kommt Farbe in das Panorama, und dann wird es bunt, wenn sich die schweren, violetten und bläulichen Trauben unter den großen Weinblättern förmlich aufpumpen. Die Laubfärbung im Herbst ist dann das glühende Jahresfinale, das wir aus der ersten Reihe verfolgen können. Dann fällt der Vorhang, die Vorstellung wird abgebaut.

Foto: Rheinland-Pfalz-Tourismus Der Farbenwechsel charakterisiert den Verlauf des Rotweinwanderwegs.

Auf den knapp 20 Kilometern, die wir den Rotweinwanderweg auf halber Höhe über der sich windenden Ahr entlangwandern, empfangen uns neben dem Schauspiel der Natur und den Zyklen im Weinberg Jahrtausende Geschichte, die überall ihre Spuren hinterlassen haben. Zeitlich reicht das Spek-trum von der Römervilla mit Resten des Herrenhauses eines römischen Gutshofes des 2. bis 3. Jahrhunderts in Bad Neuenahr-Ahrweiler (seit 1993 Museum über römische Wohnkultur und Lebensweise) über die wuchtigen Pfeiler einer nie vollendeten Bahntrasse unweit von Marienthal bis zu einem der eindrucksvollsten Bauwerke des Kalten Krieges.

Ab 1962 entstand unter den Weinbergen bei Marienthal der sich von Dernau bis Ahrweiler erstreckende unterirdische Regierungsbunker. Im Falle eines Atomwaffenangriffs sollte hier die Regierungsspitze der Republik mit einem Heer von Verwaltungsleuten überleben. Eine gespenstische Vision, die glücklicherweise nie Realität wurde. Seit März 2008 ist das Bauwerk eine Dokumentationsstätte für die Zeit des Kalten Krieges, kann ein Teil des Bunkers besichtigt werden. Unbedingt sehenswert.

Streckenporträt Der 17. GA-Wandertag widmete sich dem Ahrtal und insbesondere dem Rotweinwanderweg. 1994 startete man bei der Sommerrodelbahn auf der Kalenborner Höhe. Wir wählen den klassischen Einstieg in den Rotweinwanderweg über die Ruine der Burg Are oberhalb von Altenahr.

Startpunkt der Tour ist der Bahnhof Altenahr. Wir überqueren die Brücke über die Ahr, biegen rechts in die Brückenstraße ein und nach wenigen Hundert Metern links in den Rossberg. Auf der Höhe der Hausnummer 58 geht es rechter Hand steil bergauf zur Burg Are. Dann links zum Beginn des Rotweinwanderwegs - das Symbol der roten Trauben weist die Richtung.

Bereits wenige Meter nach Beginn der Tour öffnet sich der Blick zum Ahrtal, zum Ort Ahrweiler und zu den Weinbergen. Abwechselnd durch Weinberge und kleine Wäldchen führt der Weg in leichten An- und Abstiegen.

Es geht im Wechsel leicht bergab und bergauf durch ein Waldstück und auf einem Höhenweg durch die Weinberge. Die nächste Etappe nach Rech beginnt mit einem Anstieg auf einem durch Geländer gesicherten Pfad. Eindreiviertel Stunden nach Start blickt man im Tal auf Rech.

Ein schmaler, felsiger Weg führt auf die Höhe von Dernau. Dort wird das Tal breiter. Durch einen dichten Wald geht es dann auf breiterem Weg bergab, bis man die dem geistigen Vater des Rotweinwanderwegs, Dr. Karl Näkel, gewidmete Schutzhütte erreicht. Hier wird an den 1972 eröffneten Rotweinwanderweg erinnert.

Nächstes Ziel ist die malerische Klosterruine Marienthal. Man streift den Ort. In Serpentinen geht es dann wieder aufwärts bis zu einem Aussichtspunkt. Man ignoriert den Abzweig rechts nach Walporzheim und folgt dem Traubensymbol Richtung Ahrweiler.

Die letzte Etappe: Wir verlassen den Rotweinwanderweg auf Höhe der Laurentiuskirche in Ahrweiler. Der Weg führt steil bergab. Wir betreten die Stadt durch das Adenbachtor, auch Winzertor genannt. Kurz davor ist die Bahnhaltestelle Ahrweiler Markt. Stündlich fährt hier die Regionalbahn zurück nach Altenahr.

Richtig friedlich war es hier auch im Mittelalter nicht. Eine Kette von Burgen lässt erahnen, was hier einst los war. Gleich am Anfang der Wanderung sieht man die über Altenahr residierende Burg Are. Der Stammsitz der Grafen von Are wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Theoderich von Are erbaut. Im 13. Jahrhundert kam die Burg in kurkölnischen Besitz. Der nicht mehr vorhandene Bergfried diente zeitweise als Kerker für "hohe Gefangene" der Kirche. In diesem schmorten missliebige Kölner Patrizier, über die sich der Erzbischof geärgert hatte.

1690 wurde die Burg von französischen Truppen neun Monate lang belagert und dann eingenommen. Als majestätische Anlage dominiert die Saffenburg hoch oben den Ort Mayschoß. Im 11. Jahrhundert wurde sie erbaut, im Jahr 1081 erstmals urkundlich erwähnt - die Saffenburg ist die älteste Burgenanlage im Ahrtal. Im Jahr 1424 kam die Anlage an die Grafen von Virneburg und nach deren Aussterben an die Grafen Manderscheid-Schleiden, denen 1593 die Grafen von Marck-Schleiden folgten.

Die strategisch hervorragend platzierte Anlage wurde im Laufe der Geschichte nur zweimal besetzt: 1632 von den Schweden unter General Baudissin, der hier die Schätze von Ahrweiler Patriziern erbeutete, im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) durch die Franzosen, Koalitionäre des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten. 1704 wurde die Saffenburg "geschleift" und kam 1773 als Ruine in den Besitz der Herzöge von Aremberg. Heutzutage sind nur noch Grundmauern zu sehen.

Foto: Thomas Kliemann Der Rotweinwanderweg ist ausgeschildert.

Eine eindrucksvolle Landmarke gegen Ende der Wanderung ist das mächtige Ursulinenkloster Calvarienberg, eine der ältesten Anlagen dieser Art in Deutschland. Im 39-bändigen "Rheinischen Antiquarius" (1739), den der Koblenzer Historiker mit dem vollen Namen Johann Christian Hermenegild Joseph Franz de Paula Benjamin Stramberger von Grosberg verfasste, ist zu lesen: "Im Jahre 1440 kam ein hochachtbarer Ritter, nachdem er zu Jerusalem aus den Händen des Guardians der Minderbrüder in dem Heilandskloster den Orden des Heiligen Grabes empfangen hatte, nach Deutschland zurück." In Ahrweiler "fiel ihm, dessen Fantasie erfüllt von den im Laufe seiner Pilgerfahrt gesehenen heiligen Orten, die Ähnlichkeit von Ahrweiler mit Jerusalem auf". Ein Kapellchen entstand auf dem bald Calvarienberg genannten Hügel bei Ahrweiler. Hier stand ursprünglich der Galgen des Ahrweiler Hochgerichts.

1630 errichteten die Franziskaner dort ein Kloster, 1664 wurde der Grundstein für die Kirche gelegt. 1803 mussten die Franziskaner im Zuge der Säkularisation den Calvarienberg verlassen, der französisches Nationaleigentum wurde. Der Ursulinenkonvent in Monschau siedelte 1838 in das leerstehende Franziskanerkloster über. 1897 entstand der mächtige Neubau mit seiner neugotischen Kirche. Auch die Ära der Ursulinen ist bald Geschichte. Ende 2016 musste Generaloberin Maria Monheim bekannt geben, dass die Ursulinen aus Altersgründen, Nachwuchsmangel und wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage den Calvarienberg verlassen müssen. Die beiden Schulen und das Tagesinternat sollen weitergeführt werden.

Fakten und Sehenswürdigkeiten Startpunkt Bahnhof Altenahr. Von dort geht es hinauf zur Burg Are und zum Beginn des Rotweinwanderwegs.

Anfahrt: Man erreicht Altenahr von Bonn aus über die A 565, die nach dem Meckenheimer Kreuz in die Landstraße 257 übergeht. Nach links biegt die Straße nach Altenahr ab. In der Ortsmitte rechts halten

ÖPNV: Vom Bonner Hauptbahnhof fährt eine Regionalbahn nach Altenahr. Dauer: 57 Minuten. Vom Zielpunkt Ahrweiler zurück nach Altenahr sind es mit der Bahn 16 Minuten.

Länge und Dauer: Der Rotweinwanderweg von Altenahr bis Ahrweiler ist 19,1 Kilometer lang. Man braucht dafür rund fünf Stunden.

Schwierigkeitsgrad: Bis auf den steilen Anstieg am Anfang und einige felsige Zwischenstücke ist es eine komfortable, sehr gut mit dem Traubensymbol markierte Strecke. Der Weg ist meist breit, entweder geschottert oder asphaltiert. 544 Meter müssen auf-, 654 Meter abgestiegen werden.

Einkehrmöglichkeiten: Wer den Weg nicht in Mayschoß, Rech, Dernau oder Walporzheim zwecks Einkehr verlassen will, hat direkt am Rotweinwanderweg gute Möglichkeiten. Die erste bietet sich im malerischen Weinhaus Michaelishof am Ortsrand von Mayschoß. Anschließend lockt der wunderschöne Hof der Klosterruine Marienthal mit Flammkuchen in allen Varianten. Es folgen das architektonisch verspielte Weingut Försterhof und das Restaurant Altenwegshof.

Burg Are: Die Burg Are ist die Ruine einer Höhenburg oberhalb der Gemeinde Altenahr. Der Stammsitz der Grafen von Are wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Theoderich von Are erbaut, 1121 erstmals urkundlich erwähnt. Neben Teilen der Vorburg und eines Tores sind auch Reste der Wehrmauer erhalten.

St. Nikolaus und St. Rochus in Mayschoß: Die neoromanische Kirche von 1908/12 beherbergt unter anderem wertvolle Stücke aus dem Besitz des ehemaligen Klosters Marienthal.

Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 2008 wurde ein bundesweit einmaliges Zeitzeugnis vergangener Tage seiner neuen Bestimmung übergeben, der ehemalige Regierungsbunker im Ahrtal öffnete seine atombombensicheren Tore als Museum. Eine Zeitreise in den Kalten Krieg. Informationen: www.regbu.de

Die Wanderung endet im 7500 Einwohner zählenden Ahrweiler, das seit 1969 zu Bad Neuenahr gehört. "Kelten, Germanen, Römer, Grafen, Erzbischöfe und Franzosen gaben sich in Ahrweiler die Klinke in die Hand", liest man im Tourismus-Onlineportal www.ahrtal.de. Dort werden die gut erhaltene mittelalterliche Stadtmauer mit Wallgraben, Toren und Türmen aus dem 13. Jahrhundert sowie die malerischen Fachwerkhäuser gelobt.

Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Der Zielort Ahrweiler.

Als die rund 2000 Teilnehmer des 17. GA-Wandertages im September 1994 auf dem Marktplatz in Ahrweiler - im Schatten der Laurentiuskirche, wie der GA vermeldete - gewissermaßen die Ziellinie erreichten, kamen sie gerade rechtzeitig zu einem der herrlichen Weinfeste, die diese Region im Herbst in Fülle zu bieten hat. Lediglich der Nieselregen störte. Weinköniginnen aus der ganzen Region und die Musik der diversen Kapellen entschädigten die klammen Wanderer.

Anlässlich des 40. GA-Wandertags im September präsentieren wir in den kommenden Wochen dienstags und donnerstags die zehn schönsten Routen aus 40 Jahren GA-Wandertag.